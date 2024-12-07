山東熊孩子弄壞10萬元樂器 藝考生無妄之災被迫棄考

熊孩子破壞別人的樂器。（視頻截圖）

近日，山東聊城幾名藝考生筆試當天，隔壁書法 培訓班的小孩闖入琴房搞破壞，亂吹亂按雙簧管，造成五名同學的樂器不同程度損壞，如漏氣、音不準、吹不響等，還將哨片摔壞、偷走。據統計，每把雙簧管價值在3萬至18萬（人民幣，下同，約2.47萬美元）不等。

來源：YouTube

綜合媒體報導，當事人康同學稱，其中一人報考音樂教育，12月4日考試，買新的哨片已經來不及，目前已經棄考，剩下幾人9日考試，但新哨片沒到，幾天沒法練習，專業哨片到了還需磨合，會影響後期考試。

其中一位被損壞樂器的當事人李同學說，事發在11月30日上午，他們五人去學校參加筆試考試，下午回到練習教室，發現所有的樂器被翻開，且大家的隨身物品被翻得到處都是。「樂器出現了損壞、漏氣、音不準等問題，然後把我們的樂器哨片揣到兜裡拿走，還有我們的耳機和一堆零食都被他們帶走了。」

李同學還透露，他們租用的教室原本是有鎖的，但密碼鎖壞了，所以書法班的小孩就直接把門推開闖入。

據介紹，總維修費用約1萬元，對方家長不願賠償，報警後屬經濟糾紛，只能調解。

書法培訓班負責人王老師回應稱，事情發生在下課期間，自己也在積極調解，男孩家長一聽賠償金額就開始推諉，並且還提出了退費，現在一直是逃避狀態。

樂器被破壞情況。（取材自湖北經視／受訪者李同學提供）

帶隊老師范老師介紹，學生們都在外地學習，但12月份要回山東聊城參加藝考，所以他臨時找朋友幫忙免費借用了聊城一家教育機構的教室，用於學生練習樂器。書法老師也很配合，辭退了其中一位損壞樂器的學生，但主要責任在家長身上，目前家長拒絕賠償。

湖北熾升律師事務所律師李經昕認為，帶隊老師作為監管方應承擔一定的責任，但主要責任在於小學生的監護人。此外，書法老師也因未盡到看管責任而應承擔補充責任。