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科研範兒 浙大博士生1個月減重3公斤 把減肥寫成論文

中國新聞組／北京7日電
王春承的減重成果。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
王春承的減重成果。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

減肥也能寫篇「論文」？浙大一名工科博士生近日將自己堅持游泳29天，成功減重6斤（3公斤）的經歷，撰寫成了一份頗具「科研範兒」的論文。論文中詳細記錄他每日的運動軌跡、體重數據以及飲食搭配，並總結出一套有效的減肥方法。

潮新聞報導，這篇「論文」的作者王春承在連續一個月的實踐後，體重成功地從81.5公斤降到了78公斤，體脂百分比也降低了1.3個百分點。

王春承與整天泡在實驗室的印象不同，平日裡喜歡進行「跨界寫作」，像是「浙大玉泉健身房的杠鈴究竟有多重」、「家鄉淄博燒烤怎麽吃」……以此來練練筆頭功夫。

要寫一篇自己減肥的經歷，可不能只是簡單地記錄流水帳。為了打磨這篇論文，王春承投入了十個小時的時間，不僅參考了身邊同學的減肥經驗帖，還查閱了大量科普資料，力求使文章內容更加科學、準確。

面對長時間嚴格地控制飲食，王春承偶爾也會放縱自己，享受一頓「欺騙餐」。王春承通過自己的經歷發現，「欺騙餐」對打破減重平台期並沒有實質作用，反而讓他的體重有所增加。

欺騙餐，是指連續吃了一段時間低能量飲食後，身體會出於自我保護會逐漸減緩能量支出和脂肪消耗，這時可以安排自己吃一些高熱量美食，維持瘦素（刺激食欲的激素）水平，便於更持久地控制飲食和保持基礎代謝。

除了健康的飲食搭配，游泳成為王春承的首選。在保持一段時間的游泳後，王春承還發現，單一的運動模式容易讓身體產生適應性，從而影響減重效果。為了打破這一瓶頸，他開始調整每周的鍛鍊計畫，引入更多樣化的運動方式。「我還會去爬老和山，或者騎十幾公里的公路車，有時候也會去籃球場投籃、打打羽毛球。」王春承說。

王春承不點外賣，平日裡以在食堂用餐為主。少油少鹽是基本原則，平常會選擇鮮切的肉類和綠葉菜，在王春承的帶動下，他身邊的親朋好友也逐漸開始追求更加健康的生活方式。

論文部分截圖。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
論文部分截圖。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

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