被動手腳…中98萬部老人機遭遠端操控 每月偷扣錢

老人機。(取材自央視新聞)

老人機是很多老年人常用的通信工具，但江蘇常州檢方近日披露一起案件顯示，竟有人利用老人機的安全漏洞，夥同科技公司負責人和增值服務代理商，在老人機出廠時就先將各種增值服務代碼寫入機中，使用者開通手機後，藉由遠程控制直接下載並訂閱這些服務扣費獲利，總計有98萬部手機被動手腳，偷扣話費情況遍及全國，該團伙獲利500多萬元（人民幣，下同）。

央視新聞報導，江蘇省常州市金壇警方去年2月就開始接到多名老人及其家屬報案，稱在當地營業廳購買的老年人手機，在沒有開通任何手機增值業務下，每個月卻均產生6到10元不等的扣費，懷疑是手機中了木馬。

民警針對「自動扣費」手機進行深入的數據分析和追蹤發現，金壇有50多個老人機被人非法遠程控制，「自動訂購」了各類增值業務，而這些手機的網路數據，都指向一台架設在深圳的服務器，警方隨後趕赴深圳，將服務器控制人歐某某以及同夥毛某等人抓獲，並將服務器關閉。

據報導，深入調查後發現，被秘密扣費的老年機不僅出現在江蘇常州，而是遍布全國，初步排查發現竟有98萬部手機，存在非機主本人訂購額外增值業務的情況，涉案金額高達數百萬元。

訊問犯罪嫌疑人歐某某、毛某等人後，辦案人員表示，老人機之所以被自動開通增值服務，根本原因在於這些老人機在出廠時已經被人動了手腳，寫好控制手機的代碼，讓手機廠家把這個代碼寫到手機裡面，流通到市場被手機用戶使用後，通過控制後台，操控這些手機發送指令或者撥打電話去訂短信、彩信充值、鈴聲下載等業務，並把紀錄屏蔽，這些手機用戶就不知道自己訂購過這些業務。