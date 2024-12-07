被動手腳…中98萬部老人機遭遠端操控 每月偷扣錢
老人機是很多老年人常用的通信工具，但江蘇常州檢方近日披露一起案件顯示，竟有人利用老人機的安全漏洞，夥同科技公司負責人和增值服務代理商，在老人機出廠時就先將各種增值服務代碼寫入機中，使用者開通手機後，藉由遠程控制直接下載並訂閱這些服務扣費獲利，總計有98萬部手機被動手腳，偷扣話費情況遍及全國，該團伙獲利500多萬元（人民幣，下同）。
央視新聞報導，江蘇省常州市金壇警方去年2月就開始接到多名老人及其家屬報案，稱在當地營業廳購買的老年人手機，在沒有開通任何手機增值業務下，每個月卻均產生6到10元不等的扣費，懷疑是手機中了木馬。
民警針對「自動扣費」手機進行深入的數據分析和追蹤發現，金壇有50多個老人機被人非法遠程控制，「自動訂購」了各類增值業務，而這些手機的網路數據，都指向一台架設在深圳的服務器，警方隨後趕赴深圳，將服務器控制人歐某某以及同夥毛某等人抓獲，並將服務器關閉。
據報導，深入調查後發現，被秘密扣費的老年機不僅出現在江蘇常州，而是遍布全國，初步排查發現竟有98萬部手機，存在非機主本人訂購額外增值業務的情況，涉案金額高達數百萬元。
訊問犯罪嫌疑人歐某某、毛某等人後，辦案人員表示，老人機之所以被自動開通增值服務，根本原因在於這些老人機在出廠時已經被人動了手腳，寫好控制手機的代碼，讓手機廠家把這個代碼寫到手機裡面，流通到市場被手機用戶使用後，通過控制後台，操控這些手機發送指令或者撥打電話去訂短信、彩信充值、鈴聲下載等業務，並把紀錄屏蔽，這些手機用戶就不知道自己訂購過這些業務。
一年多的時間，98萬部帶有惡意扣費功能的手機陸續進入老年人用戶手中，該犯罪團夥秘密扣取用戶話費的金額超過566萬元，鑑於被告人積極退贓，具有從輕情節，常州市金壇區法院對被告人歐某某等人以盜竊罪分別判處有期徒刑五年八個月到12年不等，並處罰金5萬元到30萬元不等。
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