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日本女星中山美穗離世 享年54歲

俄羅斯食品館在中興起 本土貨變進口貨 網：新型智商稅

中國新聞組／北京6日電
俄羅斯食品館店內。（取材自界面新聞）
俄羅斯食品館店內。（取材自界面新聞）

中國多個省會城市近來迅速冒出多家號稱販售「自俄羅斯原裝進口」、「純正俄品」的俄羅斯店鋪，藉由在社群平台投放廣告吸引大量消費者和加盟者，但據調查，店鋪經營者其實是一家中國公司，店裡相當一部分食品都由中國國內廠家生產，其中有「過水」的代理商還曾因涉食安被裁罰。有網民說，說白了，這就是新一輪智商稅的收割，「被騙了」、「堅決抵制」。

來源：YouTube

界面新聞報導，近期又一家「俄羅斯國家館」在北京南三環開業了。1000平方米開闊面積中，隨處可見的「戰鬥民族、硬核好物」的藍色標語成為這家俄羅斯商店的顯著廣告語，吸引不少好奇的消費者，其中，俄羅斯原裝進口、純正俄品成為這些商品的賣點。

算上北京豐台店，這類「俄羅斯國家館」已在全國開設了16家門店，實際上背後的公司為俄北熊在各地開設的貿易公司。

這家店鋪許多特色商品，都標榜進口自俄羅斯、白俄羅斯等國，由中國公司代理進入國內銷售渠道。但據了解，相當一部分食品，如大列巴、肉腸、奶粉等，都是由國內廠家生產。

據一名北京的經營者透露，俄羅斯商品館正在通過加盟模式高速擴張。在小紅書和抖音平台，一名ID名字為「俄比熊聯合創始人」的用戶稱，長沙俄比熊開設的俄羅斯超市在11月開業的前三天，就收獲了10萬元（人民幣，下同，約1.38萬美元）營業額，他也披露，投資40-50萬元開一個100多坪的小店「一年能掙90多萬」。

這種瘋狂在長期從事外貿商品代理的李佳看來，就是新一輪智商稅的收割，他說，真正的俄羅斯人可能都沒見過這些商品。

牛筋腸生產廠家在今年1月曾受到行政處罰。（取材自界面新聞）
牛筋腸生產廠家在今年1月曾受到行政處罰。（取材自界面新聞）

這些所謂的進口商品，部分代理商公司還收到過行政處罰。例如經營金白樺牌麥香伏特加的公司和「憶喀秋莎牛筋腸」的公司，都曾因不符合食品安全標準被行政處罰。

在一款名為莫夏牌草地牛奶高鈣奶粉的商品外包裝上，委託單位為俄羅斯公司，但國內總代理和被委託生產的單位卻為國內公司，生產企業來自黑龍江的齊齊哈爾一家乳品廠。一名乳製品業內人士說，把大包粉出口到俄羅斯「過一道水」，回來變成進口奶粉。

對此，網民紛紛表示「堅決抵制」、「純純的智商稅。說兩點：1、全球化時代，優質產品早就賣遍了全球，你聽過有俄羅斯商品嗎？ 2.中國境內的所謂俄羅斯商品，絕大多數都是河南、東北的黑工坊生產」、「垃圾來的，還貴的狠」。

白俄羅斯 河南 投資

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