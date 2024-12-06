「挖呀挖」黃老師曬生日視頻 開「邁巴赫」讓網路炸鍋

黃老師過31歲生日視頻，她坐在車裡把蛋糕上的蠟燭換成「1」。（視頻截圖）

因一曲「挖呀挖」走紅的黃老師日前發布31歲生日轉場視頻，視頻中，黃老師開的車因疑似「邁巴赫」改裝奔馳V260衝上熱搜。有網友認為，黃老師家庭條件允許，開豪車正常，「不會是因為自己沒錢嫉妒人家老師吧」，但也有網友點出，「之前不是說有抑鬱症，現在沒事了？」

綜合媒體報導，因「挖呀挖」走紅的音樂老師黃老師日前在社交平台發布了自己生日轉場視頻，視頻中，黃老師開著一輛黑色的小汽車將蛋糕上的數字蠟燭改為了「31」，網友們在評論區內送上祝福。然而，視頻中黃老師開的車因疑似「邁巴赫」改裝奔馳V260，也引發熱議。

視頻中，黃老師開的車。（視頻截圖）

有網友表示，「掙錢了買好車不是很正常的嘛」、「有沒有可能是人家本身家裡條件就好呢，仇富真可怕」、「黃老師開豪車不是很正常嗎？她抖音 都700萬粉絲了」，更有網友稱，這就是純純的嫉妒，黃老師沒偷沒搶沒騙，「靠自己，買個車怎麼了？再說人家就是不靠自己，靠家底雄厚又怎麼了？而且這車不算是什麼頂級豪車吧。」

視頻中，黃老師開的車。（視頻截圖）

2023年初，黃老師因在社交平台發布一則課間帶小朋友唱「挖呀挖」的視頻走紅全網，僅僅一周時間漲粉400萬。隨後黃老師開了多場直播，場均觀看人次超過百萬。

目前，黃老師抖音粉絲已超過700萬，微博 閱讀量1.7億。

隨著黃老師的爆火出圈，圍繞在她身上的各種傳聞不斷曝出，有網友表示，黃老師在直播間唱「挖呀挖」並接受網友打賞，涉嫌侵犯原曲作者的著作權。