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中山美穗離世 情路坎坷落罵名 連金城武也遺憾沒追到她

日本女星中山美穗離世 享年54歲

今年接待百艘國際郵輪 天津港出入境旅客超34萬人

中國新聞組／北京6日電
12月4日12時許，郵輪母港客運大廈熙熙攘攘，遊客正在辦理候船查驗手續。(新華社)
12月4日12時許，郵輪母港客運大廈熙熙攘攘，遊客正在辦理候船查驗手續。(新華社)

隨著「夢想號」郵輪4日緩緩駛離，天津國際郵輪母港2024年接待國際郵輪達100艘次，累計接待進出境旅客超34萬人次，郵輪接待艘次和旅客人次達到中國第二。

中新社報導，天津港集團相關負責人介紹，天津郵輪市場今年呈現快速恢復和平穩增長態勢。「夢想號」郵輪已確定繼續以天津為母港，今年冬季至明年春季持續不間斷為旅客提供6天5晚的日韓航線郵輪旅遊產品。今年4月，執行275天最長環球航線的全球最大郵輪品牌皇家加勒比旗下「海洋旋律」號抵達天津國際郵輪母港；5月，「地中海」號回歸天津市場，800餘名外籍遊客在此乘船開啟郵輪之旅；9月，「天津—大連」客滾航線時隔10年恢復運營，打通兩地海上客運滾裝運輸的重要通道。 　　

作為中國大陸北方最大港口城市，天津圍繞「郵輪+服務」「郵輪+產業」「郵輪+文旅」策略，串聯京津冀優勢旅遊資源，打造具有國際影響力的郵輪旅遊目的地。天津港集團攜手東方郵輪公司與濱海新區多個文旅項目成功締結合作意向，共同開啟雙向客源引流的創新合作模式。 　　

相關負責人表示，天津港集團持續提升郵輪母港服務能級，健全郵輪配套服務功能，豐富郵輪航線產品，吸引多家郵輪公司和眾多旅客在津集聚。未來，天津港集團將推動郵輪產業與文旅產業深度融合。

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