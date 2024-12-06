我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中山美穗離世 情路坎坷落罵名 連金城武也遺憾沒追到她

日本女星中山美穗離世 享年54歲

「向北開放新路徑」 瀋陽加快建設中俄經貿產業園

中國新聞組／北京6日電
12月4日，瀋陽市政府新聞辦召開的新聞發布會現場。(取材自中新網)
12月4日，瀋陽市政府新聞辦召開的新聞發布會現場。(取材自中新網)

根據瀋陽市政府新聞辦召開的記者會消息，位於瀋陽市遼中區的中俄（瀋陽）經貿合作產業園正加快建設，全力推進高水準對外開放。中新社報導，俄羅斯聯合糖果等93個項目完成簽約，中蒙俄貿易物流等54個項目落戶園區，白俄羅斯乳製品項目正加緊施工…「中俄（瀋陽）經貿合作產業園是遼寧省內建設規模最大、基礎設施最完善、開放功能最完備的對俄經貿合作平台。我們搭平台，拓通道，走出向北開放新路徑。」瀋陽市遼中區委副書記、區長楊曉波說。

產業園深化多領域對俄合作，與莫斯科格林伍德國貿中心、中白工業園實現雙園互動，在經濟、貿易、金融、科技等領域達成多項合作。圍繞國際貿易和實體產業，產業園聚焦一般貿易、轉口貿易、倉儲物流等領域包裝儲備了160個項目。 　　

楊曉波表示，中俄、中白貿易合作不斷深化，俄羅斯特色商品館運營良好，白俄羅斯食品研究院掛牌啟動，園區註冊企業達45家，形成了「貿易+實體」以及「企業+園區」的產業發展新格局。　

遼中經濟開發區管委會副主任、商務局局長朱大勇表示，為打造遼寧向北開放陸海鏈接戰略樞紐，該區拓展「公鐵海航網」通道，在實現中俄卡車航班雙向互通基礎上，全力打造中國瀋陽國際公路運輸（TIR）集結中心和示範區，同時全力推進中俄貨運鐵路開行，進一步提升通關便利化水平，為企業提供更多增值服務。

白俄羅斯 德國

上一則

上海的美 外國馬拉松跑者「上馬」就知道

下一則

上海打工人有福了 17重點產業人才技能補貼上調30%

延伸閱讀

中俄擬在雙邊結算中兩國央行電子系統

中俄擬在雙邊結算中兩國央行電子系統
中俄東線天然氣管貫通 北起黑龍江南至上海4億人受惠

中俄東線天然氣管貫通 北起黑龍江南至上海4億人受惠
中俄等金磚國家若削弱美元 川普揚言祭100%關稅

中俄等金磚國家若削弱美元 川普揚言祭100%關稅
中國「空軍遠航邁大步」 首派轟6N與俄巡航日本海空域

中國「空軍遠航邁大步」 首派轟6N與俄巡航日本海空域

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情