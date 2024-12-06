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想喝西北風嗎？95後清華博士研發「空氣榨水」黑科技

中國新聞組／北京6日電
清華大學機械工程系博士林騰宇帶領團隊展示了「空氣榨水機」。（取材自百姓關注）
清華大學機械工程系博士林騰宇帶領團隊展示了「空氣榨水機」。（取材自百姓關注）

現在「西北風」居然真能喝了？近日，清華大學機械工程系博士林騰宇帶領團隊展示了「空氣取淨水」的絕招——一台「空氣榨水機」，簡言之就是把空氣收集起來，放到「榨汁機」就能「榨」出乾淨的飲用水，甚至能在沙漠榨出純淨水，讓水資源匱乏這一世界級難題有了新的解決方案。

據百姓關注、騰訊SSV報導，據介紹，這台機器不受水源限制，不僅沙漠裡也能有，而且便攜可動，成本還低，採用了納米級的吸濕新材料，利用環境空氣中水蒸汽壓，與吸附劑表面水蒸汽壓的差值，進行水分吸附和解吸，把無處不在的空氣變成可飲用的水資源。

據中華網報導，網民們對此熱議紛紛，認為這項技術非常神奇且意義重大。許多地區仍面臨水資源緊張的問題，如果這一技術能夠廣泛應用，將極大緩解水資源短缺狀況。此外，這項技術不僅能解決人畜用水問題，還可以用於澆灌農作物和植被，有助於改善生態環境。

有網民開玩笑說，風遇見高科技也要被壓榨一下，擔心大家會把西北風喝光。以後說到「月底要喝西北風」，或許可以改為「月底將至，走投無路。不食五谷，吸風飲露。」

也有人提出疑問，認為這與抽濕機原理相似，而且耗電量較高，似乎並沒有太多技術含量。例如，在上海、深圳等地，抽濕機一晚上就能抽取3到4升水，所以「研究了個寂寞？」，「缺水的地方，空氣乾燥，用不了；不缺水的地方，成本高，用不著」。

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