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2024女性運動員收入排行 中國這2位躋身世界前5

記者陳湘瑾／即時報導
體育財經媒體Sportico近日發布「2024年女運動員收入排行榜」，滑雪選手谷愛凌與網球選手鄭欽文分別以2210萬美元和2060萬美元名列第二與第四名。（取材自澎湃新聞）
體育財經媒體Sportico近日發布「2024年女運動員收入排行榜」，滑雪選手谷愛凌與網球選手鄭欽文分別以2210萬美元和2060萬美元名列第二與第四名。（取材自澎湃新聞）

體育財經媒體Sportico近日發布「2024年女運動員收入排行榜」，滑雪選手谷愛凌與網球選手鄭欽文分別以2210萬美元和2060萬美元名列第二與第四名。業內人士分析，除了出色競技成績，場上的比賽風格與場外的正面形象，也是推高商業價值的重要原因。

澎湃新聞報導，網球一直是商業價值最高的運動項目，在這份榜單上也多是網球選手。今年22歲的鄭欽文曾闖進澳網決賽，並拿下今年巴黎奧運會女單金牌。鄭欽文過去受訪時曾坦言，「說出來很現實，和其他女子運動項目相比網球的獎金很高，少有的可以讓努力和收穫成正比。其他很多運動員也練得很苦，但收穫與付出常常不成正比。」

而在這份榜單的前15名中，只有谷愛凌是冰雪運動員。該榜單統計谷愛凌的年度比賽獎金收入僅有6萬2000美元，是前15名中最低的，不過其2200萬美元的商業代言收入領跑整個榜單，比總年收入榜首的美國網球名將高芙（Coco Gauff）還要多出100萬美元。

分析指出，在所從事運動項目在商業價值角度並不占優的情況下，谷愛凌背靠的中國市場，是她能夠得到青睞的重要原因，對於中國體育市場來說，谷愛凌作為冬奧滑雪金牌選手是稀有的存在，擁有好成績的她順勢搭上中國冰雪運動大發展以及北京冬奧會舉辦的節點。

賽場之外的表現也同樣重要，北京關鍵之道體育諮詢有限公司執行長張慶分析，鄭欽文的巡迴賽經歷讓她面對國際媒體游刃有餘，其具備國際主流運動項目球員的特點，包括英文很好、善於交流；而谷愛凌的美國成長背景則構建文化交融的形象，她憑藉場外愛好廣泛且學業出眾的「學霸」身份受到關注，她也多次表示，希望能夠成為推廣滑雪運動、增加不同文化間交流的橋梁。

另有業內人士認為，當下商家在選擇代言人時越來越重視運動員的個性與公眾形象，相比常常「翻車」的娛樂圈明星，運動員在正面形象的保持上更具優勢。

谷愛凌 鄭欽文 巴黎奧運

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