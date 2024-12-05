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先溜為快？石頭科技老董套現9億 卻勸投資者耐心點

中國新聞組╱綜合報導
石頭科技董事長昌敬套現9億，卻勸投資者耐心一點。(取材自紅星新聞)
石頭科技董事長昌敬套現9億，卻勸投資者耐心一點。(取材自紅星新聞)

石頭科技董事長昌敬賣股套現9億，卻勸投資者耐心一點，被質疑「先溜」引發關注，該公司董秘辦相關負責人對此回應稱，不存在高位減持的情況，「勸投資者耐心」的說法也存在誤解。

紅星新聞報導，今年11月，昌敬在抖音平台發布多個參加沙漠越野汽車活動的視頻，卻引來部分石頭科技投資者的不滿，認為昌敬有些不務正業，紛紛留言，「昌老闆不能光玩車，管管石頭科技啊，一個月來投資者都在哭泣」「最近石頭科技股價下跌，希望昌總能引起重視，加強公司市值管理預期和增強投資者信心」。

昌敬隨後發布視頻回應，他表示，鋪天蓋地的評論帶來了很大的困擾，希望持有石頭科技股票的投資者可以耐心一點，現在是一個戰略的轉型期，也是一個陣痛期，勢必會帶來公司的一些變化，這些變化都是為了以後更長遠的發展。

但部分石頭科技投資者對上述回應並不買帳，有投資者發文稱，2023年3月至2024年6月，昌敬通過集中競價和詢價轉讓等方式，減持石頭科技股票，累計套現約8.88億元，存在高位減持套現的嫌疑，不滿昌敬套現9億卻勸投資者耐心。

據報導，石頭科技董秘辦表示，董事長減持選擇詢價轉讓的方式，也是為了減少對二級市場的影響，詢價轉讓的定價也是低於當時股價的，所以不存在「高位減持」的情況；至於昌敬「勸投資者耐心」的說法，董秘辦相關負責人認為信息解讀有誤解，並表示，投資可以長期來看，部分投資者可能受近期公司股價波動的影響，因個人投資風格不同，對這句話的解讀也出現了誤解。

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