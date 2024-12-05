抱怨員工假日不積極 中國1老闆怒退公司群…劇情反轉

王懷南發視頻稱，他確實當時有點氣憤，確實退出了公司的群，但目前他已經重新加群。(視頻截圖)

知名母嬰品牌寶寶樹及米茶科技創始人王懷南，日前發布視頻稱自己已退出公司所有員工群，原因在於他對員工周末不響應的工作態度極度不滿，還說不願意與沒有熱情、沒有血性的人共事；這番言論迅速在網絡上發酵，引發爭議；該視頻現在已刪除。

紅星新聞報導，王懷南隨後針對「退出員工群事件發視頻回應，他說，「第一，這件事跟寶寶樹完全不相關，我已經不運營寶寶樹好幾年。第二，寶寶樹及新品牌都沒有裁員 舉措。」他表示不是想讓員工在周末上班，而是直播間裡一部分員工在努力地參與直播，其他員工不需要來上班，只需要在直播間轉發、聲援。「大家的聲援速度我覺得挺慢的，我確實當時有點氣憤，所以退出了這家公司的群。」目前他已經重新加群。

王懷南描述，在周日一次直播中，有同事在直播間奮鬥數小時，當時他呼籲員工參與互動，但響應者卻寥寥無幾，王懷南還提到自己每天錄視頻也是為了員工，但也沒有得到應有的關注。

王懷南在影片中情緒激動，表示已到了該「整軍」的時候，暗示可能會進行內部調整。

中國商報報導，寶寶樹作為一個專注於母嬰領域的互聯網公司，曾在市場占據重要地位。然而，近年來隨著競爭加劇等面臨諸多挑戰，公司股票長時間停牌，如今，創始人的過激言論，再次讓業界為寶寶樹擔憂。

據報導，寶寶樹官方微博 發表聲明稱：王懷南作為寶寶樹創始人，目前不參與寶寶樹的日常經營管理工作。王懷南視頻所表述的內容僅針對米茶公社品牌，寶寶樹各項經營管理正常，還有工作人員稱這是個烏龍事件。