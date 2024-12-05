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東北虎現蹤長白山 被拍到高清照 棲息地擴大200公里

中國新聞組／北京5日電
威風凜凜的老虎。(取材自大皖新聞／劉桂福拍攝視頻截圖)
威風凜凜的老虎。(取材自大皖新聞／劉桂福拍攝視頻截圖)

一串曾留在吉林長白山保護區西坡錦江大峽谷公路沿線的大腳印謎底，近日被揭開。一隻東北虎在長白山的「圈地」被拍到高清照，棲息地西擴200多公里。

來源：YouTube

人民日報客戶端報導，11月26日，吉林長白山保護區王池保護管理站巡護員在西坡錦江大峽谷公路沿線巡護中，發現了疑似東北虎腳印，這是該沿線首次發現疑似東北虎足跡。隨後，長白山科學研究院緊急在事發地周邊布設了九部監測相機。

12月3日，吉林長白山保護區王池保護管理站站長劉桂福在距離上一次發現老虎足跡位置約300米處拍攝到了個體東北虎活動視頻，拍攝時與老虎距離不到十米。視頻中為一只成年東北虎，威風凜凜，眼神犀利，見到鏡頭也是時刻保持著「大王」範兒。經專家鑒定，該虎應與之前拍到的腳印是同一隻。這是繼1994年後，長白山保護區首次發現東北虎。標誌著野生東北虎的棲息地進一步擴大，已經從東北虎豹國家公園向西擴展了200多公里。

目前，長白山保護區正聯合多家單位和科研部門對事發地進行勘察，確認該虎的身分信息。

多年來，吉林省通過開展清山清套行動、強化人獸衝突預警管控、加大聯合執法檢查力度、大力開展普法宣傳活動等為野生動物創造了良好的棲息環境。

據報導，接下來，長白山管委會將按照網格化管理制度，加強內清外封措施，進一步加強多部門聯防聯護機制，切實加大保護管理力度，構建完善「大保護」生態安全體系，全力確保區內野生動植物資源及群眾安全。

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