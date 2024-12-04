妙應寺白塔穿毛衣、地壇楓葉無辜臉… 中文旅掀「可愛」經濟

745歲的妙應寺白塔「穿」上毛衣。（取材自微博）

745歲的妙應寺白塔「穿」上毛衣、地壇的楓葉和銀杏葉變成毛絨玩具…一股「毛絨絨風」正在北京文旅市場掀起新風暴。在冰箱貼文創的爆火後，北京的文旅行業發展思路拓寬了，也成功讓更多年輕人為「可愛經濟」埋單。分析指出，文創設計的選題已經從歷史傳統深入到當下生活，讓更多人願意為情緒價值買單。

745歲的妙應寺白塔「穿」上毛衣。（取材自微博）

北京日報報導，上周，北京市白塔寺管理處上新了一款以白塔為原型的毛絨文創——「釋TA」，諧音「是它」，為慶祝白塔建成745周年。小白塔胖嘟嘟的，粉撲撲的臉蛋，圍著蓮花瓣圍脖，頂著毛絨華蓋。

小白塔肚子裡裝著一張許願卡。（取材自微博）

設計師王空空介紹，「打開底座，小塔的肚子裡裝著一張許願卡，您可以寫下美好願望和祝福」。

為了增加觀眾互動體驗感，該館還推出了毛絨白塔生日限定款，觀眾可以親手為它穿上精緻的毛衣、戴上可愛的毛線帽。30分鐘內，10餘位觀眾下單，90%是年輕觀眾，也有老人為孩子購買。

地壇的楓葉和銀杏葉變成毛絨玩具。（取材自微博）

「絨化」的風正在席卷文創領域。地壇公園也推出了兩款樹葉毛絨玩偶——銀杏葉造型的「杏運兒」、楓葉造型的「當紅小楓」，模樣憨態可掬。市民萬女士說，拿著它拍照，回頭率百分之百。

社交平台上，網友們曬出為可愛買單的理由：「軟乎乎的，看著它就有好心情」、「有特色、會整活」、「成年人過家家的快樂」……甚至有人願意為了消費可愛，專門去一座城市旅遊。市民邱涵就特意請假去了趟蘇州博物館 ，只為體驗購買毛絨玩偶「大閘蟹」。他說：「我很願意為情緒價值和體驗感買單，把獨特、新奇的博物館記憶帶回家。」

報導指出，白塔寺管理處副主任顧瑩分析，對自身文化內涵的挖掘、產品質量的打磨，都會影響毛絨文創研發速度。「我們也做了調研，更多觀眾喜歡穿衣服的小白塔，因為這個過程彷彿回到了輕松愉快的童年，很解壓」。

北京交通大學建築與藝術學院教授張野認為，「可愛經濟」的興起，大眾的消費觀念已經從傳統的買一件紀念品，進階到收藏爆款和沉浸式體驗的階段，這也為文旅場館打開了新思路。