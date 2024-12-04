和孫子一起回家…溫州幼兒園開銀齡興趣班 爺奶讚爆

銀齡班上課現場。 （取材自潮新聞／受訪者供圖）

在幼兒園上一個半小時的免費舞蹈課，下午5時，正好和上幼兒園大班的孫子同時「放學」回家……對70歲的繆小芝來說，溫州市平陽縣鰲江鎮藕蓮幼兒園開設的銀齡班，讓這位跳舞愛好者實現了接送孩子和上興趣班兩不誤。

今年秋季開學以來，在鰲江鎮藕蓮幼兒園，像繆阿姨這樣的家長還有不少。

潮新聞報導，該幼兒園是一所去年秋季剛建成投用的公辦幼兒園。今年，鰲江鎮藕蓮幼兒園基於傳統「養老育幼」模式創新實踐，開設了公益銀齡班，目前已有拉丁舞、排舞兩門課程，吸引了160多人報名。授課老師均來自幼兒園外的專業培訓機構。

「之前我在老年大學上了十幾年課，舞蹈、唱歌、打腰鼓都學過，孫子、外孫接連出生後，就沒再去上學了。現在能在孫子上學的幼兒園學跳舞，真的很方便，給園長和授課老師100個讚！」對於重拾興趣這件事，繆小芝感到格外高興。

報導指出，園方將每堂課的學員名額限定在20人左右。「每次開課前，家長們都要『搶課』，經常不到半天就報滿了。」平陽縣鰲江鎮藕蓮幼兒園園長陳晨潔說，他們對報名者年齡並不設限，但從目前的報名情況來看，大部分報名者年齡在55-65歲之間，本園孩子家長占七八成，還有部分來自附近社區。

幼兒園三樓的多功能廳和操場，成了銀齡班學員們上課的主要場地。據陳晨潔表示，每次課程都安排在下午3時半至5時，既方便家長們及時接孩子，還錯開了孩子們使用這些場地的時間。

開園以來，陳晨潔注意到不少接送孩子的家長均為爺爺奶奶輩，送完孩子上學後，時間就比較空閒。於是，出於豐富老年人精神生活，服務幼兒園家長的考慮，陳晨潔便萌生了為家長們開設興趣班的想法。