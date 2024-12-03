扭轉人口危機 中國學者：大學要承擔婚戀教育責任

有中國學者主張大專院校要開設婚戀課程，承擔對大學生的婚戀教育責任，加強引導年輕人的婚戀觀、生育觀、家庭觀。(新華社資料照)

中國年輕人缺乏生育甚至結婚意願，人口出生率大幅降低下，中國學者日前發表文章，主張大專院校要開設婚戀課程，承擔對大學生的婚戀教育責任，加強引導年輕人的婚戀觀、生育觀、家庭觀，引發諸如「鼓勵生育」的熱議。

這篇文章並提到，根據近期調查顯示，多達56.9%的受訪大學生表示目前並不想談戀愛，代表中國大學生的婚戀觀念發生了明顯變化。

中國人口報日前刊登中南財經政法大學公共管理學院教師楊華磊、李雙雙署名，題為「高校要發揮婚戀教育主陣地作用」的文章，提出上述主張。

文章指出，高校（大專院校）是大學生系統接受科學知識教育的主要場所，也是大學生「談戀愛」的一個重要場所，所以高校要充分發揮婚戀教育的「橋頭堡」和「主陣地」作用，透過開設婚戀教育課程的方式，承擔起對大學生進行婚戀教育的責任。

這篇文章提到，高校開設婚戀課程，做好大學生婚戀教育，可加強對年輕人「婚戀觀、生育觀、家庭觀」的引導，進而培育「新型婚育文化」。

文章針對如何更好地打造高校婚戀教育課程，幫助大學生樹立正確婚戀觀提出5項主張。一是將婚戀教育課程納入大學選修課程體系；二是採用線上線下相結合的混合教學方法，靈活利用非傳統形式展開婚戀教育；三是建立課程回饋機制，讓學生匿名評價課程。

四是政府相關部門和高校應重視、加大對婚戀教育師資的培養力度；五是高校、家庭、社會應協同推動婚戀教育。

其中提到，學校開設的婚戀教育課程，可透過理論講解和案例分析相結合的形式，使學生能夠在真實情境中學習和反省，幫助提升「正確認識婚戀」和「經營戀愛關係」的能力，進而更好地為未來的戀愛和婚姻生活做準備。

此外，家庭、社會應與高校形成婚戀教育合力，系統傳授婚戀知識。其中家庭應注重傳遞正確的婚戀觀和「當好表率」，幫助大學生「扣好第一顆扣子」；社會則要加強人口和生育政策宣傳解讀，注重營造「健康、積極的婚育文化氛圍」。

這篇文章發表後，近日引發中國網友議論。不少人指出，中國學校長久以來對學生談戀愛態度保守，甚至下過禁令。如今眼見出生率大跌，反而180度大轉彎鼓勵婚戀教育，頗有昨非今是之感；也有網友認為，總算有學者「開竅了」，婚戀教育早就應該光明正大地進行了，不是等到人口被印度 超車了才來倡導，時機太晚了。

也有人認為，這樣的主張，似乎是變相鼓勵年輕人盡早生育；但有網友直指，中國年輕人不婚不戀，不是不想，而是被「找不到工作、買不起房子、付不起彩禮（聘金）、養不起小孩」的未來嚇得不敢婚戀。這些問題不解決，堂堂都上婚戀課也沒用。