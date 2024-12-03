爸爸跑不動、江西6歲女童代父跑完42公里全馬 網炸鍋

一名6歲女孩在江西婺源馬拉松賽道上奔跑，引發議論。（視頻截圖）

江西一場馬拉松 比賽上驚見一名6歲女童參賽，還跑完了42公里全馬，相關畫面在網路上瘋傳。原來參賽的是女童父親，但他因為途中體力不支，竟把號碼牌貼到女兒身上，讓她繼續跑到終點線，自己則坐上收容車，還屢次阻止裁判攔下女兒。許多網民批評這名父親不顧女兒的健康，也有人佩服女童竟然能跑完全馬。

九派新聞報導，江西上饒婺源縣日前舉辦馬拉松，一名小女孩在車流與跑者間穿梭的畫面在網路上廣為流傳，不少人覺得危險；也有人說女童跑在最後，有「關門兔」（指馬拉松比賽中陪跑、殿後的配速員）跟在小女孩身後護著。

根據馬拉松工作人員說明，女童的父親才是報名的參賽者，6歲女童參賽是違規的，不清楚女童從什麼時候開始「蹭跑」，「她父親跑不動了，便將號碼牌貼到了自己女兒身上，半路上有裁判幾次想把這個小女孩攔下，但父親多次阻止，等快到終點了裁判才徹底將小女孩攔下，把他父親的號碼牌拿走了」。

一名6歲女孩在江西婺源馬拉松賽道上奔跑，引發議論。（取材自微博）

馬拉松工作人員表示，該父親自己跑不動去了收容車，「後來看到裁判不讓女兒繼續跑，又自己下車了」。他說，該父親不會有成績，也已經上報中國田徑協會給他處罰。

婺源馬拉松官網顯示，只有佩戴號碼布的選手才允許進入相應競賽項目的起跑區，號碼布不得轉讓和借給他人使用，如轉讓或借給他人而發生的一切問題和事故，由原號碼布持有者承擔責任。

一名6歲女孩在江西婺源馬拉松賽道上奔跑，引發議論。（取材自九派新聞）

網民紛紛在相關報導下評論，批評父親不負責任，「小孩子骨骼發育尚未成熟，長時間奔跑對她的關節 和軟骨組織都是巨大傷害」、「對自己孩子不負責任，不顧孩子的健康，也對規則不負責任，太自私」，也有人把焦點放在女童完賽上，「小女孩的精神可嘉，跑完42公里是何等的毅力？我不讚同，但是非常佩服」。

影音來源：九派新聞