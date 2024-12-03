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還記得偷菜遊戲嗎？ 「人人網」曾擁1.7億用戶、停運了

中國新聞組／北京3日電
人人網傳出停止服務，網友哀嚎「我的青春結束了」。（取材自頂端新聞）
人人網傳出停止服務，網友哀嚎「我的青春結束了」。（取材自頂端新聞）

承載許多80後、90後青春記憶的「人人網」在高光時刻曾經擁有1.7億用戶，近日卻傳出帳號無法登錄，疑似停止服務，引來無數網友哀號「我的青春結束了」。消息傳出後，人人網在官網發布服務升級公告，稱正在進行一次「換車」升級，請用戶耐心等待「新車」上路，屆時將提供更加穩定、安全、豐富的社交體驗。

綜合極目新聞、紅星新聞等媒體報導，人人網前身為校內網，由王興等人於2005年創辦，聚焦於校園市場，以各高校學生及白領為主要目標受眾，2010年底註冊人數高達1.7億，更憑藉著「開心農場」這個偷菜遊戲火遍大江南北。2011年，人人網更在美國紐交所上市，掛牌首日市值達74.8億美元，成為僅次於百度和騰訊的中國市值第三大互聯網公司。

人人網在2010年憑藉「開心農場」遊戲暴紅。（取材自極目新聞）
人人網在2010年憑藉「開心農場」遊戲暴紅。（取材自極目新聞）

但好景不常，人人網2013年出現持續虧損，隨後轉向互聯網金融、直播等業務也均以失敗告終，最終出售給北京多牛互動傳媒。

2019年10月，「人人」App在蘋果商店上架，正式回歸社交市場，雖掀起一波懷舊浪潮，但仍不復以往的風光。近日更有網友發現人人網已無法登錄，疑似停止服務。人人網官方客服表示，人人網已於6月左右停止服務，後續恢復時間未知；網站雖還能打開，但已無人管理。

人人網停服的消息傳出後引起廣泛討論，不少網友懷念起以前在網路上聯繫老同學的回憶，對很多85後、90後來說，人人網可說是不可割捨的記憶，「第一次打工、第一次聯誼的回憶都在這」；還有人說當時每天最樂意幹的事就是去別人的農場偷菜。

而人人網在停服的消息傳出後，在官網發布服務升級公告，稱「就像您的燃油車開了多年，也想試試新能源車一樣」，強調在升級期間用戶數據都得到嚴格保護，請大家耐心等待「新車」上路。

人人網發布服務升級公告，宣布未來將提供更豐富的社交體驗。（取材自微博）
人人網發布服務升級公告，宣布未來將提供更豐富的社交體驗。（取材自微博）

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