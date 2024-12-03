新銳設計競賽江蘇昆山登場 兩岸分獲「全場大獎」

台灣參賽者李尚哲（左）以「多功能GPS越野隨身設備」獲第九屆華燦獎全場大獎。圖右一與右二為大陸得獎者。左二為頒獎人、民革中央主席鄭建邦。(圖／中華中山文化交流協會提供)

第九屆兩岸新銳設計競賽．華燦獎頒獎儀式日前在江蘇昆山舉行，海峽兩岸暨港澳共2749項作品獲獎。

本屆競賽以「融．和」為主題，包括創意賽道和定向主題賽道，創意賽道有元宇宙 設計、視覺設計、產品設計、IP類文創開發設計四大組別；定向主題賽道結合企業需求發起定向主題徵集。

主辦方表示，本屆「華燦獎」共吸引近30萬人參賽，徵集參賽作品7萬多件，覆蓋海峽兩岸暨香港 、澳門 及海外高校和機構1637所，其中台港澳及海外高校和機構124所，評選出全國賽獲獎作品2749項。大陸參賽者高翔、王豔菲、北京印刷學院路沛哲團隊及台灣參賽者李尚哲憑各自作品脫穎而出，獲最高獎項「全場大獎」。

本屆「華燦獎」在台港澳地區進一步擴大影響，其中台港澳及海外設計師3381人參賽，比第8屆增長51.2%。競賽進一步促進了海峽兩岸暨港澳地區青年交流融合，鼓勵合作參賽，台港澳海外及合作賽道共徵集作品2049件，比第8屆增長20.3%。

「華燦獎」於2014年創立，已成為兩岸暨港澳地區頗具影響力的文創設計大賽。2016年，華燦工廠成立，「華燦獎」獲獎設計師可免費入駐，並獲相關創業服務。

第九屆「華燦獎」由中國高等教育學會、中華中山文化交流協會、北京歌華文化發展集團共同主辦。