我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

19分鐘飛11.49公里 武漢無人機送救命血 時效高70%

中國新聞組／北京3日電
一台順豐豐翼方舟40無人機擔負起運送「救命血」特殊任務。（取材自極目新聞）
一台順豐豐翼方舟40無人機擔負起運送「救命血」特殊任務。（取材自極目新聞）

2日早上，武漢血液中心通過電話接收到了武漢亞心總醫院的手術備血需求。此時，武漢正值上班高峰期，從位於漢口寶豐路的武漢血液中心到位於沌口的武漢亞心總醫院路面交通運輸血液至少需要一小時。如何高效安全完成這次血液運輸任務？當天，一台順豐豐翼方舟40無人機19分鐘飛越11.49公里，送來「救命血」。

極目新聞報導，上午10時5分，裝載血液運輸箱的豐翼順豐無人機在操控人員指揮下，緩緩升空起飛，全程飛行19分鐘，航線距離11.49公里，於10時24分降落在武漢亞心總醫院。由工作人員將血液安全交到醫護人員手中，這也標誌著武漢首條血液配送低空飛行專線正式起航。

2日上午，武漢血液中心收到武漢亞心總醫院無人機送血申請後，工作人員取出匹配的血液，進行出庫操作。系統生成核驗單後，科室主任再次覆核，順豐小哥和工作人員一起對血液進行確認後封箱，由順豐小哥將血液運輸箱裝進無人機配送箱裡。

「無人機已解鎖，人員已撤離，可以起飛！」10時05分，在完成準備工作並按下啟動鍵後，裝載著血液的無人機正式起飛，接著在300米高空盤旋數秒後，向著位於沌口南太子湖區域的武漢亞心總醫院出發。

據報導，從武漢血液中心到武漢亞心總醫院路面地段位於武漢市區，交通十分壅堵。在無人機起飛的同一時間，手機導航距離為11.3公里，按照導航時間顯示，這段路程的行駛時間在30分鐘左右，如果以往返時間來計算則是一小時上下。這也意味著，利用無人機進行低空飛行配送血液的時效可以提升70%左右。

19分鐘後，時間來到10時24分，負載著「救命血」的順豐無人機順利抵達位於武漢經開區的亞心總醫院北門地面時，醫院保衛部和輸血科工作人員順利「收貨」。

「在無人機停機坪的中央，有一個正方形的二維碼。無人機在百米高空通過視覺識別後，能實現精準降落。」順豐無人機工作人員林鴻輝說。

無人機落地停穩後，武漢亞心總醫院醫護人員迅速打開無人機掛籃，取出血液裝載箱，送至醫院8樓輸血科進行對樣、存血。

在武漢亞心總醫院發血窗口，輸血科工作人員胡應森將運輸溫度控制在2℃—10℃的血液裝載箱打開，取出2袋2UA型RHD陽性紅細胞血液，在血液出庫表上進行核對簽字，最後將血袋放入貯血冰箱。

作為武漢首條血液配送低空飛行專線起航的受益方，武漢亞心總醫院對這條專線帶來的便利之處體會最深。

湖北順豐速運政企項目負責人陳洪濤說，當天早上，執行本次血液配送的豐翼無人機配送的血液總量是800cc。而按照這台無人機的載重能力，一次最多可以配送8000cc血液，基本可以滿足一座大中型醫院一天的用血量。

「在需要應急配送的情況下，低空飛行的無人機配送優勢更明顯。」陳洪濤介紹，在必要條件下，豐翼無人機目前能夠進行夜間的低空配送運輸；同時，在遇到雨雪天氣時，無人機也能夠進行配送。

一台順豐豐翼方舟40無人機擔負起運送「救命血」特殊任務。（取材自極目新聞）
一台順豐豐翼方舟40無人機擔負起運送「救命血」特殊任務。（取材自極目新聞）

武漢

上一則

港連3年財赤 今年料千億 財爺：開源盡量不影響這2類人

下一則

尼泊爾總理不選印度 打破慣例訪華是為了索討贈款？

延伸閱讀

比馬雅文明更老 無人機空拍發現貝里斯4000年運河

比馬雅文明更老 無人機空拍發現貝里斯4000年運河
中國10萬架「空中計程車」 預計2030商轉 可載4至5人

中國10萬架「空中計程車」 預計2030商轉 可載4至5人
馬斯克又造就迷因股 UMAC飆漲 小川普受惠

馬斯克又造就迷因股 UMAC飆漲 小川普受惠
馬斯克：傻子才造F-35 無人機是未來 學者：可逼中俄戰略選擇

馬斯克：傻子才造F-35 無人機是未來 學者：可逼中俄戰略選擇

熱門新聞

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業