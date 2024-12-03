19分鐘飛11.49公里 武漢無人機送救命血 時效高70%

一台順豐豐翼方舟40無人機擔負起運送「救命血」特殊任務。（取材自極目新聞）

2日早上，武漢 血液中心通過電話接收到了武漢亞心總醫院的手術備血需求。此時，武漢正值上班高峰期，從位於漢口寶豐路的武漢血液中心到位於沌口的武漢亞心總醫院路面交通運輸血液至少需要一小時。如何高效安全完成這次血液運輸任務？當天，一台順豐豐翼方舟40無人機19分鐘飛越11.49公里，送來「救命血」。

極目新聞報導，上午10時5分，裝載血液運輸箱的豐翼順豐無人機在操控人員指揮下，緩緩升空起飛，全程飛行19分鐘，航線距離11.49公里，於10時24分降落在武漢亞心總醫院。由工作人員將血液安全交到醫護人員手中，這也標誌著武漢首條血液配送低空飛行專線正式起航。

2日上午，武漢血液中心收到武漢亞心總醫院無人機送血申請後，工作人員取出匹配的血液，進行出庫操作。系統生成核驗單後，科室主任再次覆核，順豐小哥和工作人員一起對血液進行確認後封箱，由順豐小哥將血液運輸箱裝進無人機配送箱裡。

「無人機已解鎖，人員已撤離，可以起飛！」10時05分，在完成準備工作並按下啟動鍵後，裝載著血液的無人機正式起飛，接著在300米高空盤旋數秒後，向著位於沌口南太子湖區域的武漢亞心總醫院出發。

據報導，從武漢血液中心到武漢亞心總醫院路面地段位於武漢市區，交通十分壅堵。在無人機起飛的同一時間，手機導航距離為11.3公里，按照導航時間顯示，這段路程的行駛時間在30分鐘左右，如果以往返時間來計算則是一小時上下。這也意味著，利用無人機進行低空飛行配送血液的時效可以提升70%左右。

19分鐘後，時間來到10時24分，負載著「救命血」的順豐無人機順利抵達位於武漢經開區的亞心總醫院北門地面時，醫院保衛部和輸血科工作人員順利「收貨」。

「在無人機停機坪的中央，有一個正方形的二維碼。無人機在百米高空通過視覺識別後，能實現精準降落。」順豐無人機工作人員林鴻輝說。

無人機落地停穩後，武漢亞心總醫院醫護人員迅速打開無人機掛籃，取出血液裝載箱，送至醫院8樓輸血科進行對樣、存血。

在武漢亞心總醫院發血窗口，輸血科工作人員胡應森將運輸溫度控制在2℃—10℃的血液裝載箱打開，取出2袋2UA型RHD陽性紅細胞血液，在血液出庫表上進行核對簽字，最後將血袋放入貯血冰箱。

作為武漢首條血液配送低空飛行專線起航的受益方，武漢亞心總醫院對這條專線帶來的便利之處體會最深。

湖北順豐速運政企項目負責人陳洪濤說，當天早上，執行本次血液配送的豐翼無人機配送的血液總量是800cc。而按照這台無人機的載重能力，一次最多可以配送8000cc血液，基本可以滿足一座大中型醫院一天的用血量。