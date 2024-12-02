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中國抽驗學生常用的球拍、跳繩等用品 1/4塑化劑超標

中國新聞組／北京2日電
中國抽驗中小學生常用的球拍、跳繩等體育用品，超過1/4塑化劑含量超標。（取材自央視）
中國抽驗中小學生常用的球拍、跳繩等體育用品，超過1/4塑化劑含量超標。（取材自央視）

中國官媒央視近日披露，抽查中小學生經常使用的球拍、跳繩等體育用品後，發現其中超過1/4塑化劑（增塑劑）含量超標，部分樣品塑化劑含量更超過標準值200倍以上。

央視新聞報導，福建省質檢院和寧波市質檢院，對112批次的球類、球拍和跳繩三類產品進行產品質量安全風險監測，樣品中包含高、中、低三種價位的產品。這些產品的生產地集中在浙江、廣東、福建、江蘇。

檢測結果顯示，112批次產品中有30批次產品塑化劑超標，超標率26.8%。其中，球拍產品60.6%超標，跳繩17.5%超標，球類產品7.8%超標。

小朋友在跳繩示意圖。（取材自央視）
小朋友在跳繩示意圖。（取材自央視）

報導指，塑化劑因為可以增加塑膠的柔韌延展性，被大量用於塑膠製品。福建省質檢院高級工程師周秀華說，為了讓握把布（手膠）更好地纏繞在球拍手柄上，握把布的生產過程中可能會添加過量的塑化劑。

四川大學華西公共衛生學院職業危害評價科主任王永偉指出，研究表明，塑化劑的環境雌激素可透過口腔、呼吸和皮膚被人體吸收，長期接觸會影響男性生殖與生長發育，女性也可能會出現性早熟現象。

報導指，中國目前已禁止鄰苯二甲酸酯類塑化劑添加在食品中，童裝、玩具等兒童用品，以及彩畫顏料、蠟筆等也有對塑化劑有含量限制，但對球類、跳繩等運動產品，則還沒有相關規範。

福建省質檢院高級工程師周秀華說，為了增加球拍上的握把布（手膠）的彈性，製作過程可...
福建省質檢院高級工程師周秀華說，為了增加球拍上的握把布（手膠）的彈性，製作過程可能添加超標的塑化劑。（取材自央視）

對此，國家市場監督管理總局質量監督司安全評估處正在調查，將提出改進措施和解決方案。全國體育用品標準化技術委員會則發布了「跳繩」國家標準草案稿，要求限制跳繩中鄰苯二甲酸酯類塑化劑的含量。

寧波市質檢院國家文教用品檢測中心副主任田旭玲建議，在購買跳繩球拍等產品時，最好用手觸摸一下手柄的把握部位，不要購買材質過於柔軟的產品，也不建議購買顏色過於鮮艷和圖案過於豐富的產品；使用完球拍、跳繩、球類等產品後要清洗手。

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