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87歲母獨居跌倒 兒從美國打電話到杭州報警 網友吵翻天

中國新聞組／上海2日電
張女士摔倒在地上。（取材自都市快報）
張女士摔倒在地上。（取材自都市快報）

浙江杭州87歲獨居的張女士因在家中跌倒，又聞到家中廚房有焦味，打電話給遠在美國的兒子求助，其子隨後打越洋電話給當地公安報警，警消及時將摔傷的張婦送醫。相關報導被網友「吵」上熱搜，有網友認為應為獨居父母提供更多保障，也有網友感嘆「孩子愈飛愈高，媽媽卻摔倒了，這次是萬幸」、「怎麼不接母親去美國養老」。

綜合都市快報、極目新聞報導，張女士上月底在家中拿充電線時被沙發腳絆住，滑倒在地，她第一時間打給了日常來家裡打掃清潔的保母，保母怕來不及，在路途上打電話報警。過了一陣子，張女士聞到廚房有燒焦味，想起廚房的爐火還開著，擔心失火的她更緊張了，再次打電話報警求助，隨後又打給在美國的兒子。張女士的兒子於是從美國打到杭州上城報案，「我從美國打過來，因為我媽媽在杭州的，她在房間裡摔了一跤，現在爐子開著，沒辦法關」。

前後接到三通報警電話，警方與消防人員趕到張女士家門外，透過熱心鄰居的協助，從戶外平台進入張女士家，發現張女士仰面朝天躺在地上，四邊都堆著雜物，她喊著，「啊呦，我動不來了，幫幫我」。屋內雖有燒焦味，所幸尚沒有失火。

警察來到張女士家，門口已經彌漫著一股濃濃的焦味。（取材自極目新聞）
警察來到張女士家，門口已經彌漫著一股濃濃的焦味。（取材自極目新聞）

經初步檢查，張女士的腿部、肩部可能都有骨折，已送醫治療後，狀況穩定。

警方和消防隊員從鄰居家的平台進入室內，發現跌倒的張女士腿部和肩部骨折，現場進行固...
警方和消防隊員從鄰居家的平台進入室內，發現跌倒的張女士腿部和肩部骨折，現場進行固定包紮。（取材自極目新聞）

相關報導傳出後，網民們吵成一團，有人認為獨居老人家中應該安裝自動報警裝置，或加裝智能攝影機、門鎖等保障安全；也有人說還好張女士手機在身邊，「獨居的人一定要隨身攜帶手機，上廁所，洗澡都要把手機帶進去」。

更多人感慨張女士兒子遠在他鄉，「父母在，不遠遊！於心何忍」、「生了又好像沒生」、「接母親去美國住離家近點養老院啊」、「孩子是愈飛愈高了，媽媽卻摔倒了，這次是萬幸」。不過，也有人認為，「好兒女志在四方，一個人愈優秀，愈不會捆綁自己的兒女在身邊」。

影音來源：海报新闻

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