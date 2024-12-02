最神祕貓科動物 一級保護「荒漠貓」首次現身九寨溝

紅外相機拍下荒漠貓的身影。(取材自紅星新聞)

九寨溝管理局近日傳來喜訊，九寨溝國家級自然保護區的生物多樣性監測工作人員在整理紅外相機照片時，首次發現國家一級保護動物荒漠貓的身影；此發現不僅豐富了九寨溝的生物多樣性，也為科學研究提供寶貴資料。

紅星新聞報導，荒漠貓是中國唯一特有的貓科動物，因其活動隱秘，種群數量稀少，分布密度較低，多年來紀錄很少。2009年出版的「中國獸類野外手冊」，將牠描述為「最不為人知的一種貓科動物」。

荒漠貓分布於甘肅 、陜西、青海、四川、寧夏等地，2021年正式調整為國家一級重點保護野生動物。

據了解，荒漠貓常棲息在高山森林、荒漠及草原邊緣地區，是夜行性動物，白天很少活動，夜間出來覓食。荒漠貓外形看起來和家貓相似，個頭略大，耳端生有一撮短毛，一舉一動看起來非常萌，實際上牠們是頂級獵食者。

荒漠貓體型較大，成年之後體長61到68公分，體重約4到8公斤，主要棲息於海拔2500米至5000米的高山草甸上，是真正的高山動物。牠們喜獨棲，警覺性高，是最難發現的貓科動物之一。荒漠貓還是高超的獵手，各種鼠類在其飲食結構中占比高達90%，堪稱「鼠輩剋星」。

據報導，九寨溝國家級自然保護區已有國家一級重點保護獸類七種，包括大熊貓、川金絲猴、牛羚、林麝、馬麝、豺、金貓；荒漠貓的發現，使得保護區的國家一級保護動物增至八種。