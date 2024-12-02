北京路樹「穿毛衣」走紅網路 專家憂：穿久恐有病蟲害

近日，海澱區東升鎮中關村東升科技園，許多大樹「穿上」了毛衣。(取材自新京報)

北京一些園區和胡同的樹木近日被「穿上」了彩色毛衣，這些外套上有可愛的卡通圖案和漂亮的花紋，非常吸睛，不少行人紛紛在樹木旁打卡合影，也在網路上掀起話題；不過有專家表示，這些大樹在北京已經適應了北京的氣候條件，原則上是不需要保暖的，而且不能長時間穿，否則可能造成樹木病蟲害的發生。

新京報報導，在社交媒體上，穿著多巴胺配色的毛衣樹很火，有網友總結毛衣樹點位，包括紅星胡同、北京外國語大學、小米 科技園等。其中，北京外國語大學的樹木毛衣上寫有各國語言的「你好」，紅星胡同的樹木毛衣「長」出了捧著愛心的手臂，相當可愛。許多人紛紛留言表示，彩色的毛衣樹給蕭瑟的冬天帶來一絲暖意，看起來也很時髦。

中關村東升科技園工作人員談起給樹穿毛衣的的契機，他表示，園區一直倡導「有溫度的服務」，每年冬季，園區的樹木和灌木都會做冬季保護，把保暖材料替換成毛線衣，希望用趣味性的方式讓園區企業員工更開心地工作。

通州區城鎮綠化服務中心副主任徐尚軍表示，北京最低氣溫已達零下，在公共綠地中，秋季新栽植的抗寒能力差的樹種在第一個冬天需要進行保溫，包括纏繞草繩、不織布等措施。

然而，北京林業大學教授劉勇表示，從網友發布的照片來看，穿毛衣的樹包括國槐、懸鈴木等，這些大樹在北京已經度過了好幾個冬天，原則上是不需要保暖的，此舉更多的是一種「行為藝術」。他也提醒，冬季給樹穿幾個月毛衣是可以的，但不能長時間穿，因為蟲子喜歡找溫暖的地方越冬，如果在毛衣中取暖產卵，有可能造成樹木病蟲害的發生。