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中國年輕人苦悶出口？清晨等景區開門爬黃山「攻光明頂」

中國新聞組／北京2日電
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中國年輕人瘋什麼？00後、90後一大清早排隊爬黃山，景區開園放行時人群飛奔入園，被網友戲稱是「圍攻光明頂」；還有人每周耗費1個多小時的車程跟著武當道長打太極拳，強健體魄、心靈滋養兩不誤。

綜合大象新聞、香港文匯報等媒體報導，日前有一名女生去安徽爬黃山，清晨5時多趕到景區排隊，沒想到前面已經排滿人，等到開園放行時人群飛奔入園，大多數人都是00後、90後。網友看到這麼多人跑步爬山的視頻畫面，笑稱「哪裡是爬黃山，是要拿下黃山吧」，還有人說當年金庸是不是看到了類似的場景才寫出「六大派圍攻光明頂」的劇情。

另外，北京西城區的白雲觀近來吸引許多年輕人參加武當太極拳課程，28歲的王小姐說，她每周花費1個多小時的車程來上課，已連續堅持了兩個多月，除了感受到體態變化外，整個人變得更有生命力，「做什麼事都有勁」。另一名王先生也表示，「身體的強健，心靈的滋養以及文化的傳承等多個方面，我都很有收獲」。

從爬黃山到打太極拳，似乎都是中國年輕人對於現實苦悶的出口。「九方魚論」分析，日前博主「羊毛月」嘲諷00後說要整頓職場，卻連職場都進不去，因而遭到批評，反映出00後、90後面對工作機會不多、晉升空間不足的困境。「這些爬山的年輕人有的可能有了工作，休假來玩；有的可能還在讀書，過來體驗爬黃山；有的還沒有找到工作，爬山散心。」

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