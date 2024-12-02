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中經濟下行 國考人數再創高 最競爭職缺1.67萬人搶1

記者賴錦宏、陳宥菘／綜合報導
中國經濟下行，就業市場嚴峻，報考公務員人數再創新高。圖為北京首都師範大學附屬麗澤中學初中部考點外，考生抓緊時間復習。 （中新社）
中國經濟下行，就業市場嚴峻，報考公務員人數再創新高。圖為北京首都師範大學附屬麗澤中學初中部考點外，考生抓緊時間復習。 （中新社）

中國經濟下行，就業市場嚴峻，報考公務員熱潮不減，根據官方最新公布，2025年度報考人數超過341萬人，再創新高，實際參加考試人數258.6萬人，比率約86.7%。而官方今年釋出崗位名額3.97萬名，較去年略增160名，是連續7年增加。

俗稱中國「國考」的中國中央機關及其直屬機構2025年度考試錄用公務員筆試昨天登場。此次中國國考報名人數再創新高，有超過341萬人通過資格審查，實際參加人數258.6萬人，最終預計錄取3.97萬人，相當於每86名通過報名資格者競爭1個錄取名額，最熱門的職位來自中華職業教育社，「聯絡部一級主任科員及以下」1個職位吸引1.67萬人報考，形成「萬人搶一崗」局面。

報名人數最多的地區是北京和廣東，均在25萬人以上；西藏競爭最激烈，平均約150人搶1個職位。

在中國經濟復甦疲弱下，據媒體披露，與去年相較，本次國考報名人數增加近40萬人、預計錄取3.97萬人，規模皆創新高。其中，設置2.67萬個職缺是專門提供給應屆大專院校畢業生；2.75萬個職缺計畫補充到縣、區級及以下直屬機構，皆占預計錄取總人數近7成，顯示目前用人政策繼續向應屆畢業生和基層傾斜。

報導指出，近年中國國考專門針對應屆生招錄比率明顯上升，由2019年的39.17%，上升到2022年的67.3%；2023年至2025年，更皆在7成左右。

事實上，這符合了中國中央要求「做好高校畢業生就業工作」有關部署要求的舉措，為了緩解青年就業問題，對於應屆生的資格認定也有所放寬。

本次中國國考規定，報考者年齡一般為18歲以上、35歲以下，對於2025年應屆碩士、博士研究生，「放寬到40歲以下」。2023年及2024年大專院校畢業生離校時及兩年擇業期內未落實工作單位，且滿足戶口、檔案、組織關係保留條件的，可按「應屆高校畢業生」對待。

今年中國國考報名依然存在「冷熱不均」現象。有部分職位競爭激烈，例如中華職業教育社聯絡部一級主任科員及以下職位招錄1人，卻有1.67萬人報名，形成萬人搶一崗的局面。同時，有不少職位報名遇冷，截至報名結束前一天，據報名專題網頁披露，仍有近300個職位無人報名。

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