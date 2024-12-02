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文旅短劇「風吹茶花香兩岸」演繹雲台文化融合

中國新聞組／綜合報導
「風吹茶花香兩岸」劇照。（圖／本報雲南昆明傳真）
「風吹茶花香兩岸」劇照。（圖／本報雲南昆明傳真）

由中國台灣網、雲南冰湖文化傳媒有限公司聯合拍攝製作的特色文旅短劇「風吹茶花香兩岸」，日前拍攝完成。這是繼「雲台」MV和「尋夢香格里拉」微短劇之後，推出的又一短劇新作。

全劇共6集，講述台灣青年旅遊博主呂行到雲南找尋女友蘇夏，卻意外邂逅哈尼族少女蘇尚，共同找尋蘇夏，以及全家人到墨江共同見證太陽轉身的故事。

該短劇以兩岸共鳴的茶文化為媒，通過兩岸青年之間展開的骨肉親情和浪漫愛情故事，講述雲台兩地以北回歸線相聯結的歷史淵源和血脈相連、相親相融的同胞故事。同時，串聯起墨江哈尼族自治縣的獨特民俗，展現了脫貧攻堅與鄉村振興的顯著成果，讓兩岸同胞共同感受墨江雙胞胎節文化旅遊，以及墨江紫色宴、鳳凰窩普洱茶等民族美食和特色產業的獨特魅力和文化底蘊，促進兩岸青年及文化交流，深化兩岸同胞心靈契合。

短劇題材新穎、形式活潑、主題鮮明、演繹生動，短劇的編排製作就是兩岸青年合作交流的結晶和成果。用微短劇形式深刻傳達兩岸青年對於愛情、友情、親情的共同追求，深化兩岸同胞情感交融，反映了兩岸一家親、兩岸同胞血脈相連、骨肉相親，兩岸同胞要交流、要合作的時代主題。

近年來，雲南省先後打造了雲台會、「七彩雲南．相約台灣」文化交流、「彩雲之約」海外台胞雲南行等對台三大品牌活動，先後設立了4個海峽兩岸交流基地、3個海峽兩岸少數民族交流與合作基地、8個雲南省對台交流基地、4個雲台青年創業就業基地。舉辦了兩岸青年職業技術和民間文化研習營、茶馬古道攝影紀行體驗營、雲台大學生雙創賽、「情牽兩岸．滇台同行」台灣網路新媒體大理麗江行採訪等一系列青年交流交往活動，內容豐富形式多樣，以互動、沉浸體驗交流為主，吸引大量台灣青年參與。

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