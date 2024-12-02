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「幸福航空」不幸福？ 國資企業欠薪 機師被迫送外賣

中國新聞組／北京2日電
國資控股的幸福航空被曝欠薪。此為示意圖。（視頻截圖）
國資控股的幸福航空被曝欠薪。此為示意圖。（視頻截圖）

屬於國資的西安本土航空企業「幸福航空有限責任公司」，近日被爆長期拖欠工資、社保一事，引發社會廣泛關注。有機師透露，不少空服員、地勤、機師要兼職送外賣、開網約車、擺地攤等補貼家用。

齊魯晚報報導，該公司飛行員李偉（化名）講述公司欠薪一事，並稱因被欠薪，多位飛行員、空服員、地勤已經開始通過送外賣、跑滴滴、擺地攤的方式來增加收入。李偉個人被拖欠基本工資約5、6萬元，公積金、社保也都很長時間沒交，「還有之前公司說的保留工資，加在一起大約有10多萬元」。據李偉表示，欠薪人員的範圍涉及空勤、空服員、地勤、行政崗等眾多員工。

瀟湘晨報記者則通過天眼查了解到，幸福航空被員工大量起訴，相關司法案件有217件，其中超過120件為勞動爭議案件。12月1日，記者聯繫幸福航空官方客服，工作人員表示，已收到相關信息，並表示會將記者反映的情況同步給公司的宣傳部門，宣傳部門工作人員將會與記者進行聯繫。

根據李偉提供的資料顯示，最近幾天幸福航空每天只有3架飛機執飛，且不少機師已長期沒有執飛。記錄顯示，李偉最近一次執飛新舟60飛機，已經是2021年。由於長期未執飛，李偉的機型資質已經過期。記錄顯示，李偉最近一次執飛已經是2021年。

李偉指出，由於公司欠薪時間長，不少同事去做外賣員、開網約車、擺地攤等等，「幾乎什麼謀生手段都有嘗試的」。過去一年半，李偉也當外賣員送餐，雖然送外賣賺得不多，但好在時間自由，不拖欠，多少能補貼家用。

令李偉不滿的不只是欠薪，公司曾向員工發放過節的禮品，很多同事並不理解，「有錢買禮品，卻發不了工資，這些都不是我們需要的，大家現在急需解決生活的問題」。

另據紅星新聞報導指出，幸福航空黨群工作部負責人上月27日表示，關於欠薪問題，有關部門包括民航、政府相關單位都高度重視，正在研究系統性的解決方案。

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