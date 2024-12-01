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野豬出沒深圳景區 點頭、搖尾…「賣萌」乞食

中國新聞組／北京1日電
深圳景區會有野豬主動向人類討食，但景區員工呼籲民眾不要靠近。（視頻截圖）
深圳景區會有野豬主動向人類討食，但景區員工呼籲民眾不要靠近。（視頻截圖）

中國多省近來野豬亂竄，還發生咬死人事件 ，不過凶猛的野豬到了深圳景區，卻變得「慈眉善目」，因為牠們習慣了向人類討吃的，數十頭野豬攜家帶眷向人類討食，還學會點頭、哈腰和搖尾來「哄遊客」，「投餵野豬活動」甚至成了流行。近日還有野豬闖進南京地鐵隧道裡閒逛，造成多班列車誤點。

據大象新聞、極目新聞報導，深圳數十頭野豬變「職業乞討」，為了討吃的變得慈眉善目，學會點頭、哈腰和搖尾乞討，「牠們明白哄好遊客才是出路」。

吳先生表示，深圳這裡的野豬攜家帶眷乞討為生，根據他拍攝的影片，有遊客驚呼碰到一家子野豬，有人在向野豬投餵食物。這些野豬什麼都吃，哪怕是老冰棍，牠們也一口吞下，牠們不會主動攻擊人類，一直搖尾巴，一直點頭，遊客會把隨身攜帶的一些食物給野豬吃。

深圳還流行「投餵野豬活動」，不少人會到梧桐山景區餵食野豬。不過報導指出，這種「投餵」行為可能危害野豬的健康，且一旦野豬習慣了人類的食物，牠們更有可能闖入人類的生活區域，增加人與野生動物發生衝突的風險。

深圳數十頭野豬拖家帶口「職業乞討」。（視頻截圖）
深圳數十頭野豬拖家帶口「職業乞討」。（視頻截圖）

梧桐山景區管理方表示，近年山上的野生動物變多，會有較強的攻擊性，也發生過遊客被野豬驚嚇或因此受傷的事件，呼籲遊客不要投餵野豬，應避免與其接觸。

此外，南京地鐵日前發生野豬闖入事件。報導指，11月28日晚上下班的尖峰時段，南京地鐵1號線天隆寺至安德門區間，出現一頭野豬走在隧道內的軌道線路上，造成上下行列車不同程度晚點。南京地鐵表示，目前還不清楚為何會有野豬闖入線路上。

南京地鐵監控畫面顯示，在一處隧道內的軌道線路上有一頭野豬。（取材自極目新聞）
南京地鐵監控畫面顯示，在一處隧道內的軌道線路上有一頭野豬。（取材自極目新聞）

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