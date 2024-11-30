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夫匯5000元 瀋陽女提款被要求證明關係 銀行客服：1可能

中國新聞組／北京30日電
一儲戶要取款時被要求提供結婚證等證明資料。（視頻截圖）
一儲戶要取款時被要求提供結婚證等證明資料。（視頻截圖）

遼寧瀋陽一網民日前上網控訴，她在中國農業銀行景星支行想提領她先生轉給她的5000元人民幣（約694美元）時，遭到櫃台人員刁難，要求她提供戶口本、結婚證等資料，還要她先生到場證明兩人有夫妻關係。對此，銀行方表示，該帳戶可能涉及資金異常或詐騙，才會要求提供更多資料。

極目新聞報導，一名網民日前發布影片到網路上，內容稱她在使用農行卡繳納房租時，發現其存戶無法轉帳，她只好到銀行臨櫃辦理，想將她先生剛轉進帳戶的5000元提出。沒想到，中國農業銀行景星支行的櫃台行員要求她證明這筆5000元的匯款人是誰，要求她先生到場，並需要提供戶口本、身分證、結婚證等資料，才能證明兩人的夫妻關係。最後，行員還要求他們說明這筆錢的用途。

根據影片內容，最後銀行櫃檯行員在向上級進行請示之後告知，她什麽資料也不需要提供了，可以直接辦理業務。

對此，中國農業銀行景星支行表示，確有此事，但該客戶後來成功辦理了業務，至於是什麽原因需要她提供這些資料證明，具體原因正在調查。

農業銀行客服稱，這名網民遇到的情況，不排除資金有涉及電信詐騙或者異常交易的情況，因此才需要她攜帶相應的資料去核實。

至於這名拍攝影片投訴的網民，截至截稿前未回應此事。

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