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UNIQLO表態不用新疆棉 中民眾怒剪衣、多個平台下架商品

中國新聞組／北京30日電
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到輿論撻伐。(路透)
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到輿論撻伐。(路透)

日本服裝品牌Uniqlo（優衣庫）創辦人柳井正首度明確表示不使用新疆地區的棉花，引發軒然大波，不僅中國外交部昨回應「希望有關企業獨立自主做出符合自身利益的商業決策」，官媒也發聲「新疆棉不容抹黑」，中國網民更是炸鍋，將柳井正罵上多個熱搜，並揚言抵制、要Uniqlo退出中國：不允許外企「吃著中國的飯，砸著中國的鍋」，多平台已下架Uniqlo商品。

對於柳井正近日在接受英國廣播公司（BBC）的相關發言，中國外交部發言人毛寧29日回應指出，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一，「我們希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主做出符合自身利益的商業決策」。

2022年，新疆棉因人權問題遭美國抵制，引發中國內部反彈，國際知名品牌H&M、Nike、Burberry、Esprit和Adidas等遭撻伐之際，Uniqlo因希望在中美間「中立」逃過一劫。因此，柳井正近日稱「我們沒有使用（新疆棉）」引發中國網民強烈不滿，微博上出現「下架Uniqlo」、「請退出中國」、「用行動支持新疆棉」等多個熱搜話題，批評該品牌是「吃飯砸鍋」。大批網民向Uniqlo客服詢問是否使用新疆棉，卻被「已讀不回」。

官媒人民日報也發文並被多家官媒轉載稱，新疆棉質量都有目共睹，「新疆棉不容抹黑玷汙」。網民紛紛留言，稱要杯葛Uniqlo的產品，甚至從此不買Uniqlo，「外國品牌必須清楚，不允許『吃著中國的飯，砸著中國的鍋』，不要在事關國家尊嚴和民族情感等方面搞事情，我們不吃這一套」。也有人發布剪掉Uniqlo衣服的視頻，發現有多件衣服未標示棉花產地。

網上也發起「用行動支持新疆棉」活動。電商平台唯品會平台上搜索Uniqlo，顯示的結果是未找到相關商品；京東平台上能搜到零星產品，但Uniqlo官方店鋪已全部下架。

對此，官媒環球時報前總編輯胡錫進在微博評論指出，「不能不說，BBC挺壞的，故意製造這個噱頭，點燃中國互聯網上的情緒」。Uniqlo用沒用新疆棉花，在輿論場上的政治表態意義已經大於市場上的實際意義。BBC這樣的西方媒體迫使各大西方服裝公司選邊站，中國人要了解BBC這一惡毒用意，不能讓那些反華政客和他們操縱的輿論工具得逞。

據報導，中國是Uniqlo最大的生產基地，也是該品牌門市體量最大的市場，截至2024年8月底的2024財年財報中，Uniqlo在中華區的營收成長為9.2%，營業利潤則微增0.5%。當時，Uniqlo在大中華區的門市數量累計達1032家，其中926家在中國。

新疆 微博 利潤

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