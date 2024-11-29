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遛娃神器面世？ 武漢小童騎機器狗逛商場 1隻售價40萬

中國新聞組／北京29日電
評論區網友展示的聊天截圖。（社交平台截圖）
評論區網友展示的聊天截圖。（社交平台截圖）

湖北省武漢光谷地區一家商場裡，近日出現馱著小孩行進的機器狗，引發熱議。據了解，該款機器狗售價約40萬元（人民幣，下同，約5.5萬美元）。

來源：YouTube

九派新聞報導，視頻中，這隻機器狗通體呈灰色，背部平整，四肢關節處可活動。畫面中的孩子穩坐在「狗背」上，雙手抓著「狗頭」前行。

據了解，當天晚上李先生帶著家人去商場吃晚飯，他的兒子坐在機器狗上。「一路上都有人拍照圍觀。我帶著機器狗出去就猜到，如果被拍，可能會上熱搜。」他說。

視頻發布者魏女說，看到機器狗這麽直觀地出現在眼前，她感到「新奇酷炫」。過路行人也和她一樣，都忍不住用目光跟隨「小孩哥」。

B2款機器狗。（取材自杭州宇樹科技官網）
B2款機器狗。（取材自杭州宇樹科技官網）

該款機器狗的生產方、杭州宇樹科技人員稱，視頻裡出現的機器狗是B2型號，「工業級標準，一般是工廠或者消防行業有需要，B2款的承重能力更強」。評論區有網友曬出截圖，稱其去銷售這款機器狗的網店打聽過情況，得到的回覆是這款機器狗售價40萬元。

杭州宇樹科技有限公司官網顯示，這款機器狗站立負載最大為120kg，持續行走負載大於40kg，20kg負載持續行走時間大於四小時，裡程超過15km。

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