年輕人懶得走路？200元租電動輪椅 坐著逛上海迪士尼挨批

年輕人使用「電動輪椅」代步，影響上海迪士尼園區遊客的旅遊感受。 （取材自微博）

「租輪椅逛兵馬俑，免排隊還有人推」的進階版來了。上海迪士尼 樂園近日爆「電動輪椅之亂」，懶得走路的年輕人以每日150元（人民幣，下同）到220元不等價格，向園外商家租「電動輪椅」遊園，車流多到不時上演「碰碰車」，甚至衍生商家提供疑似偽造「檢查單」以應對入園檢查。園方表示，近期或對相關規定進行調整。

來源：YouTube

揚子晚報報導，上海迪士尼樂園內近日出現一種現象引發了很多網友的關注，社交平台上有遊客發帖吐槽，在園區內看到不少年輕人使用「電動輪椅」作為代步工具，在樂園內嘻嘻哈哈地行駛，甚至上演「碰碰車」，影響正常遊玩。

「電動輪椅可續航一整天，讓人少走2萬到3萬步。玩熱門項目時，可坐著排隊」，近日，在社交媒體上，上海迪士尼電動輪椅遊玩攻略讓不少人心動。不過，一些網友表示，他們原本期待的夢幻之旅，卻因電動輪椅的橫行而變得小心翼翼，體驗感下降。

一家提供此類服務的店鋪客服說，普通電動輪椅每日租金 150元，豪華版要220元，「最近確實有很多年輕人來租用，他們主要是想節省體力。」另一家店鋪的商家則直接說，他們可以提供所謂的「檢查單」以應對迪士尼樂園的入園檢查。

在上海迪士尼度假區官網上，輪椅租賃一欄顯示，度假區為行動不便的遊客提供手動輪椅租賃服務，先到先得，額滿即止。每部每天的租金為90元，客服人員表示，租賃輪椅需要攜帶身體不適的相關證明，若沒有證明則不一定能租到，需要與工作人員協商。