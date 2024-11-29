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低空經濟起飛 中明年規模估1.5兆 電動飛機200萬買得到

記者黃雅慧／綜合報導
中國國際高新技術成果交易會在深圳舉行。來自全球100多個國家和地區的近5000家企業與國際組織參展參會。圖為載人eVTOL飛行器（ZG-ONE）亮相高交會。（中新社）
中國國際高新技術成果交易會在深圳舉行。來自全球100多個國家和地區的近5000家企業與國際組織參展參會。圖為載人eVTOL飛行器（ZG-ONE）亮相高交會。（中新社）

中國低空經濟聯盟近日發布趨勢報告指出，中國主要大城市空中交通網絡、與地面飛行服務等基礎設施基本建成約需兩至三年時間。此外，eVTOL（電動垂直起降飛機）將大批量商業化，到2030年四五座的eVTOL在200萬至300萬元（人民幣，下同，約27萬至41萬美元）價格區間即可到手，屆時可能有10萬架eVTOL進入家庭或成為空中計程車。

中國首屆全球低空經濟論壇年會27日在北京舉行，會上聚集多位企業高管、專家學者圍繞低空經濟的技術路線、商業模式以及應用場景等議題，並發布「低空經濟發展趨勢報告」。

報告指出未來將有幾大趨勢，無人機將無處不在，提供物流快遞、農林植保、應急搶險、城市管理等服務功能；空中飛行器也將全面普及無人駕駛技術等。

報告提及，目前中國無人機企業數量已超萬家，規模以上的無人機企業超過2,000多家，將有一大半無人機企業在競爭中被淘汰。同時，中國國內已經或正在進入eVTOL領域的企業超過百家，全球超過千家，但具備一定基礎和實力的eVTOL企業不到10家。

中國經濟網引述Wind數據顯示，A股低空經濟板塊70家相關公司中，共有52家今年前三季取得盈利，占比超過七成。其中35家公司前三季營業總收入實現年增率成長，31家公司前三季淨利潤實現年增率成長。而無人機、低空智聯網、eVTOL是最主要增長項目。

對低空經濟業者而言，仍有許多挑戰，新華社引述業內人士說法稱，低空經濟屬於新興賽道，大多數企業只能自己「摸著石頭過河」。

2024年在中國被稱為「低空經濟發展元年」。中國政府工作報告首次提及低空經濟，有近30省將低空經濟寫地方政府工作報告。甚至地方政府的低空經濟特許權也能交易，山東平陰縣近期以人民幣9.24億出賣低空經濟經營特許權30年，創下中國首例。

中國工信部賽迪研究院「中國低空經濟發展研究報告（2024）」顯示，去年中國低空經濟規模為5,059.5億元，增速達33.8%；中國民航局數據預計，到2025年，低空經濟市場規模將達1.5兆元，2035年有望達到3.5兆元。

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