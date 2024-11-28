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上海動物園1隻「熊孩子」撞臉迪士尼達菲 粉絲紛來朝聖

中國新聞組／北京28日電
「軍軍」成為滬上「西郊頂流」。（取材自澎湃新聞）
「軍軍」成為滬上「西郊頂流」。（取材自澎湃新聞）

上海動物園10個多月大的小棕熊「軍軍」，棕色毛髮濃密蓬鬆，「撞臉」迪士尼的玩偶角色「達菲」，吸引了眾多「粉絲」，成為上海動物園的新晉「網紅」，被網友稱為「潦草小熊」、「西郊達菲」、「西郊頂流」（上海動物園前身為「西郊公園」，一些市民仍習慣使用該稱呼）。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，「軍軍」是人工撫養長大的，今年1月4日，一對四歲的棕熊夫婦誕下「軍軍」，也許是第一次帶娃，棕熊媽媽對這個新生的孩子置之不理，「軍軍」變得十分虛弱，園方決定人工育幼。

「軍軍」名字來源於最初留意到它的熊山崗位飼養員羅軍師傅，「軍軍」從出生到五個月大，由楊俊傑照料，轉入熊山（熊類展區）後由專職飼養員負責。

毛髮旺盛的小棕熊「軍軍」在展區活動。（取材自澎湃新聞）
毛髮旺盛的小棕熊「軍軍」在展區活動。（取材自澎湃新聞）

楊俊傑說，「軍軍」性格活潑，總是在展區裡動個不停，抱輪胎、推滾筒、爬假山，玩得不亦樂乎。在楊俊傑看來，「軍軍」像個頑皮的小孩，好動、黏人、愛搞破壞，又萌得融化人心，有時好氣又好笑。

為觀察「軍軍」日常健康狀況，楊俊傑和「軍軍」在很長時間裡幾乎黏在一起。「我們在小院子裡經常陪它玩，它喜歡玩各種各樣的玩具，追著你，黏著你，抱著你的腿，往你懷裡面鑽。」「牠長到三四個月的時候，我把牠帶到戶外，帶牠去後面的樹林跑幾百米。跑了一個多月，牠的耐力和體力已經比我厲害了。」

小棕熊「軍軍」趴在飼養員楊俊傑腿上玩。（視頻截圖）
小棕熊「軍軍」趴在飼養員楊俊傑腿上玩。（視頻截圖）

「它小時候也幹過很多壞事。比如他特別喜歡跑到我的床上，在我床上撒尿，抱著我的枕頭撕咬，咬我的拖鞋、襪子，咬各種東西，它還把哺育室的紗門給搞破了。」楊俊傑感到好笑又無奈，這是遇上了真正的「熊孩子」。「熊肯定會有攻擊性，但是它沒咬過我。」

6月初，「軍軍」從人工哺育室「畢業」，回到熊山生活，開始不定時外放，增加運動量，學習各種技能。如今，它和一隻棕熊老奶奶共享展區，每月逢雙號日出場。

大概是9月，楊俊傑注意到，「軍軍」不知怎麽地開始在網上火了。

小帕帶著達菲玩偶來和軍軍合影。（取材自澎湃新聞）
小帕帶著達菲玩偶來和軍軍合影。（取材自澎湃新聞）

大學生小帕是達菲的粉絲，現在也是「軍軍」的粉絲。11月26日早上，他特意穿著淺咖色的上衣、戴著達菲的帽子和玩偶來看「軍軍」。當天下午，他又前往迪士尼和達菲碰面，並展示了上午的照片，向達菲熱情介紹了「長得很像的朋友」。

動物園圍繞「軍軍」開發了明信片、掛件、徽章等文創周邊。楊俊傑說，遊客遵守規定不投餵是對「軍軍」最好的關愛。

動物園 迪士尼

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