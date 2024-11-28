我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

英媒揭大疆逼員工軍訓 景區照片當證據？中網友都笑了

中國新聞組／北京28日電
2020年9月，大疆公司員工在黃埔軍校戶外拓展訓練合影。(取材自環球時報)
2020年9月，大疆公司員工在黃埔軍校戶外拓展訓練合影。(取材自環球時報)

英國金融時報近日發布了一段視頻，稱中國無人機製造商大疆強制高管到軍校進行軍事訓練。但金融時報所謂的「軍校」，實則是位於廣州的「黃埔軍校舊址」，現在只是一個4A級景區。另外，因為新疆人權問題遲遲未解，德國大眾汽車(福斯)決定全面結束在新疆的業務，並出售當地工廠。

香港文匯報報導，金融時報這條視頻題為「美國是否應禁止中國無人機」，有關大疆公司這一合影的片段，是無人機行業博客「Drone XL」的創始人在採訪中表示，自己通過一張圖片發現，大疆公司要求員工必須參加一個「軍事訓練營」，以培養其紀律作風和團隊協作能力。

為了渲染大疆公司的「軍事色彩」，金融時報展示了搜索資料的過程，隨後放出了大疆公司員工合影的原圖和英文翻譯，其中合影位置的門牌用中英文寫著「陸軍軍官學校」。隨後，視頻引述採訪者的話稱「大疆一直試圖在公司內實行軍事化管理」。

被英媒指稱為軍校的場所。其實是廣州的黃埔軍校舊址。(取材自環球時報)
被英媒指稱為軍校的場所。其實是廣州的黃埔軍校舊址。(取材自環球時報)

但是，比對原圖發現，英媒所謂的「軍官學校」其實是黃埔軍校舊址紀念館的入口。1924年，孫中山先生在廣州黃埔島創辦了黃埔軍校，該校最初的正式名稱為「陸軍軍官學校」。

大疆這次的活動也並非什麼秘密，這張被金融時報當作「證據」的照片，就登在活動主辦方官網上，活動時間為2020年9月。對此，網友批評「抹黑又來了」，稱「司馬昭之心，路人皆知」。

在視頻中接受採訪的「Drone XL」創始人海恩·凱斯特羅，環球網查出他是靠「碰瓷」大疆和中國給掙流量的「慣犯」。早在2020年，海恩就在自己創辦的「Drone XL」網頁上連發多篇文章，稱大疆的團建活動旨在「讓全體員工隨時準備戰爭」，前面提到的照片就曾是他給出的「證據」。大疆公司也發文澄清了海恩的無稽之談。 

大眾汽車宣布，將全面撤離新疆業務。（路透）
大眾汽車宣布，將全面撤離新疆業務。（路透）

另據彭博資訊報導，由於不敵投資人的壓力，大眾汽車27日表示，該公司與上汽在新疆地區的合資事業，將把烏魯木齊工廠、吐魯番與上海安亭的試車場，出售給中國國有的上海臨港經濟發展公司。當交易完成後，大眾將全面撤出新疆業務。大眾同時把與上汽的合作關係，延長十年至2040年。

新疆 投資 香港

上一則

中美爭奪戰白熱化 WSJ：中企3倍薪 全球挖科技人才

下一則

防長董軍涉貪？中國外交部4個字回應 網友熱議「連3任」

延伸閱讀

不敵人權問題…福斯汽車將出售烏魯木齊廠 全面撤離新疆業務

不敵人權問題…福斯汽車將出售烏魯木齊廠 全面撤離新疆業務
「新疆強迫勞動清單」美再列29中企 北京：藉人權霸凌

「新疆強迫勞動清單」美再列29中企 北京：藉人權霸凌
中國防長又出事？ 金融時報：董軍涉貪被調查

中國防長又出事？ 金融時報：董軍涉貪被調查
美增29中企至新疆強迫勞動清單 中國商務部：無事實依據

美增29中企至新疆強迫勞動清單 中國商務部：無事實依據

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

2024-11-21 15:22

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級