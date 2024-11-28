英媒揭大疆逼員工軍訓 景區照片當證據？中網友都笑了

2020年9月，大疆公司員工在黃埔軍校戶外拓展訓練合影。(取材自環球時報)

英國金融時報近日發布了一段視頻，稱中國無人機製造商大疆強制高管到軍校進行軍事訓練。但金融時報所謂的「軍校」，實則是位於廣州的「黃埔軍校舊址」，現在只是一個4A級景區。另外，因為新疆 人權問題遲遲未解，德國大眾汽車(福斯)決定全面結束在新疆的業務，並出售當地工廠。

香港 文匯報報導，金融時報這條視頻題為「美國是否應禁止中國無人機」，有關大疆公司這一合影的片段，是無人機行業博客「Drone XL」的創始人在採訪中表示，自己通過一張圖片發現，大疆公司要求員工必須參加一個「軍事訓練營」，以培養其紀律作風和團隊協作能力。

為了渲染大疆公司的「軍事色彩」，金融時報展示了搜索資料的過程，隨後放出了大疆公司員工合影的原圖和英文翻譯，其中合影位置的門牌用中英文寫著「陸軍軍官學校」。隨後，視頻引述採訪者的話稱「大疆一直試圖在公司內實行軍事化管理」。

被英媒指稱為軍校的場所。其實是廣州的黃埔軍校舊址。(取材自環球時報)

但是，比對原圖發現，英媒所謂的「軍官學校」其實是黃埔軍校舊址紀念館的入口。1924年，孫中山先生在廣州黃埔島創辦了黃埔軍校，該校最初的正式名稱為「陸軍軍官學校」。

大疆這次的活動也並非什麼秘密，這張被金融時報當作「證據」的照片，就登在活動主辦方官網上，活動時間為2020年9月。對此，網友批評「抹黑又來了」，稱「司馬昭之心，路人皆知」。

在視頻中接受採訪的「Drone XL」創始人海恩·凱斯特羅，環球網查出他是靠「碰瓷」大疆和中國給掙流量的「慣犯」。早在2020年，海恩就在自己創辦的「Drone XL」網頁上連發多篇文章，稱大疆的團建活動旨在「讓全體員工隨時準備戰爭」，前面提到的照片就曾是他給出的「證據」。大疆公司也發文澄清了海恩的無稽之談。

大眾汽車宣布，將全面撤離新疆業務。（路透）

另據彭博資訊報導，由於不敵投資 人的壓力，大眾汽車27日表示，該公司與上汽在新疆地區的合資事業，將把烏魯木齊工廠、吐魯番與上海安亭的試車場，出售給中國國有的上海臨港經濟發展公司。當交易完成後，大眾將全面撤出新疆業務。大眾同時把與上汽的合作關係，延長十年至2040年。