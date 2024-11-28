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首場寒潮來襲 中力保供暖季能源 估用電比去年增長

中國新聞組／北京28日電
今年下半年最強寒潮來襲，中國各地近日將大幅降溫，部分地區還將出現雨雪天氣。圖為黑龍江哈爾濱，民眾冒雪出行。 （中通社）
今年下半年最強寒潮來襲，中國各地近日將大幅降溫，部分地區還將出現雨雪天氣。圖為黑龍江哈爾濱，民眾冒雪出行。 （中通社）

受今冬首場寒潮影響，11月26日至28日早晨，中國大部地區氣溫將創今年下半年來新低。天氣漸寒，各地過冬能源供應是否有保障受到關注。

中新社報導，中國北方地區入冬供暖以來，能源需求大幅增加。中國國家能源局發展規畫司副司長董萬成介紹，今年度冬期間預計中國最高用電負荷與夏季相當，較去年度冬負荷明顯增長。

確保燃煤機組有充足「口糧」，是供熱公司的心頭大事。迎峰度冬以來，吉林電力股份有限公司四平第一熱電公司燃煤發電量屢創新高，耗煤量、機組負荷率也都隨之攀升。隨著供暖季到來，四平一熱公司積極爭取自有煤礦長期協議煤炭量，長協煤採購完成100%。截至11月25日，該公司儲煤16萬噸，可供四台機組同時運轉24天。　　

據中國國家電投經營管理部有關負責人介紹，截至11月25日，國家電投系統電廠存煤1898.6萬噸，同比增加131.4萬噸，平均發電可用天數42.5天。中國電力企業聯合會近期發布報告指出，當前中國全國電煤庫存整體處於較好水平，為今年迎峰度冬提供了較好保供基礎。

做好煤炭儲備的同時，煤炭穩產增供同樣重要。中國國家統計局數據顯示，2024年10月份，中國規上工業原煤產量4.1億噸，同比增長4.6%；1至10月，規上工業原煤產量38.9億噸，同比增長1.2%。　　

深夜，地處內蒙古鄂爾多斯的國家能源集團神東煤炭補連塔煤礦百米井下燈火通明，巨大的採煤機在轟鳴聲中緩緩移動，煤炭從煤壁上整齊剝離，被源源不斷地輸送至地面。　　

對今冬能源保供形勢，發改委發言人李超日前表示，供暖季期間保障民眾溫暖過冬、企業有序生產是十分重要的工作。綜合研判各方面情況，預計今冬明春供暖季中國能源供需總體平衡，資源供應能够得到有效保障。

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