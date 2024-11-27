研究生掃雪缺席逾30% 遼大就取消獎學金 網友挺誰…

遼寧大學化學院宣布研究生不掃雪就會被取消獎學金。圖為除雪示意圖。（新華社資料照片）

有網友近日發布「遼寧大學化學院研究生學業獎學金評審細則」，細則中規定：冬季掃雪缺席次數多於30%的該學院研究生，將取消學業獎學金評審資格，「掃雪和獎學金掛鉤」引發的熱議；遼寧大學化學院一工作人員回應稱，掃雪是研究生應該具備的勞動能力，「沒有完成一個研究生應該具備的勞動教育，這是不應該的」。

網友對學校的做法，一面倒給讚，「校園內的冰雪由學生自己動手剷除是很正常的事」、「現在這點苦不能吃，以後會吃大苦」、「現在的孩子們就是太缺乏鍛煉了，掃雪除雪是每一個公民應盡的義務」。

紅星新聞報導，據網友提供的細則顯示，研究生有以下情況之一，取消其學業獎學金評審資格：1.冬季掃雪缺席次數多於30%。聯培學生請提供完備的聯培協議在學院備案後，可以不參加掃雪；2.在學校和學院的寢室衛生檢查中不合格；3.在寢室使用違章電器被查。

遼寧大學化學院一學生透露，此細則於三天內發布，「25日下午開始下雨，26日已經上凍了。26日12點50分已經有學生去掃（雪）了，剛剛回來。」

報導指出，該學生表示，「準確的說不是鏟雪，是鏟冰。」並稱，學校不雇鏟雪師傅，其擔憂會出現安全問題，「這個路面這麽滑，萬一鏟雪滑倒受傷怎麽辦？掃可以掃，但是學校絲毫沒有雇人、雇鏟雪車來幫著清理的意思，全讓學生去整，完全就是拿學生當苦力！」

另據央廣網，發布該細則的網友小周（化姓）表示，他是遼寧大學化學院研究生二年級學生，作為北方人，小周稱自己本科在東北某高校就讀。

從這份細則來看，他認為學校把掃雪與獎學金掛鉤，相當於變相把壓力給到了學生。此外，小周還稱，對於這份細則有意見的學生不止他一人，其身邊有多個同學都表達了對這一規定的不滿。

遼寧大學化學院一工作人員稱，學院出台此細則，旨在鼓勵學生們積極參與掃雪，這不僅是鍛煉勞動能力的機會，也是參評獎學金的基礎。「沒有完成一名研究生應該具備的勞動教育，這是不應該的，最基本的（勞動）能力都沒有的話，怎麽去評獎學金？」

此外，該學院一位老師透露，出台細則也是無奈之舉：「以往時候，我們不跟獎學金掛鉤，誰老實，誰聽話就去掃雪，有些同學覺得我可以不去幹，就不去。」因此，為了調動大家掃雪的積極性，學院才在今年制定細則。