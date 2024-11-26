長沙衛健局200字文件錯了8處 網友：文盲竟能入編制

湖南長沙衛健局的覆函短短200字就出現了七個錯字。（取材自上游新聞）

湖南長沙縣市民日前在社交媒體平台上曬出一份縣衛生健康局向他出具的「依法履職處理意見書」，文件僅200餘字，卻有多達七個錯別字和一處明顯的語法錯誤，此事引發網民熱議。

上游新聞報導，該文章的評論區中，有網友發現這份文件中的錯別字包括「呈（長）沙醫院」「指釋（揮）中心」「急技（救）任務」「技（救）護車」「操作合（台）手機支架」「整領（頓）學習」「關（類）似事情」等七處。另外，文中第一段的「救護車駕駛員一邊駕駛員救護車載著傷員一邊開車玩手機遊戲」明顯語句不通；根據上下文內容，這段文字應該是指「救護車駕駛員載著傷員一邊開車，一邊玩手機遊戲」。

這些明顯的錯誤在網路上引起討論，不少網友疑惑：「這麽多錯字是怎麼通過審核的？」還有網友嘲諷「文盲也能入編制」、「一不小心暴露了真實水平」、「錯幾處都不重要，並不影響他們的前途」。

長沙縣衛生健康局隨後就此發布情況通報稱，經查，21日，工作人員將投訴回覆件使用電腦軟件轉換成電子檔，未對電子文檔進行校核便直接打印成紅頭文件，蓋章郵寄至投訴當事人。在工作過程中，該局相關責任領導及工作人員因工作責任心缺失、履職不到位導致嚴重工作失誤。

通報說，目前工作人員已被停職調查，相關責任領導已按程序啟動問責。該局已向投訴人重新寄送「依法履職處理意見書」，對此事件造成的不良社會影響，進行深刻檢討、舉一反三，將進一步改進工作作風、壓實工作責任、完善工作制度，杜絕類似事件的發生。