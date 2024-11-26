我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒂池就任紐約市警察局長 矢言讓市民安全

打造法拉盛安全網 紐約公安巡邏隊推新計畫

長沙衛健局200字文件錯了8處 網友：文盲竟能入編制

中國新聞組╱綜合報導
湖南長沙衛健局的覆函短短200字就出現了七個錯字。（取材自上游新聞）
湖南長沙衛健局的覆函短短200字就出現了七個錯字。（取材自上游新聞）

湖南長沙縣市民日前在社交媒體平台上曬出一份縣衛生健康局向他出具的「依法履職處理意見書」，文件僅200餘字，卻有多達七個錯別字和一處明顯的語法錯誤，此事引發網民熱議。

上游新聞報導，該文章的評論區中，有網友發現這份文件中的錯別字包括「呈（長）沙醫院」「指釋（揮）中心」「急技（救）任務」「技（救）護車」「操作合（台）手機支架」「整領（頓）學習」「關（類）似事情」等七處。另外，文中第一段的「救護車駕駛員一邊駕駛員救護車載著傷員一邊開車玩手機遊戲」明顯語句不通；根據上下文內容，這段文字應該是指「救護車駕駛員載著傷員一邊開車，一邊玩手機遊戲」。

這些明顯的錯誤在網路上引起討論，不少網友疑惑：「這麽多錯字是怎麼通過審核的？」還有網友嘲諷「文盲也能入編制」、「一不小心暴露了真實水平」、「錯幾處都不重要，並不影響他們的前途」。

長沙縣衛生健康局隨後就此發布情況通報稱，經查，21日，工作人員將投訴回覆件使用電腦軟件轉換成電子檔，未對電子文檔進行校核便直接打印成紅頭文件，蓋章郵寄至投訴當事人。在工作過程中，該局相關責任領導及工作人員因工作責任心缺失、履職不到位導致嚴重工作失誤。

通報說，目前工作人員已被停職調查，相關責任領導已按程序啟動問責。該局已向投訴人重新寄送「依法履職處理意見書」，對此事件造成的不良社會影響，進行深刻檢討、舉一反三，將進一步改進工作作風、壓實工作責任、完善工作制度，杜絕類似事件的發生。

上一則

中國21歲男旅遊花光學費 攜蟑螂、毛髮一路敲詐63酒店

延伸閱讀

湖南長沙縣公文 200多字至少7處錯 網嘲：漢字都不會寫？

湖南長沙縣公文 200多字至少7處錯 網嘲：漢字都不會寫？
1天3起 佛山、揚州、遼陽再爆衝撞行人事件 網疑封鎖消息

1天3起 佛山、揚州、遼陽再爆衝撞行人事件 網疑封鎖消息
中國再爆高校砍人 杭州1宿舍滿地血腳印、傷者蓋上黑布

中國再爆高校砍人 杭州1宿舍滿地血腳印、傷者蓋上黑布
趙少康術後摔跤 肝臟邊角出血 自我檢討：個性太急

趙少康術後摔跤 肝臟邊角出血 自我檢討：個性太急

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）

香港首宗顛覆國家政權案 45人被判刑 戴耀廷10年 黃之鋒56個月

2024-11-18 23:00

超人氣

更多 >
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意

三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意