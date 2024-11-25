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湖南長沙縣公文 200多字至少7處錯 網嘲：漢字都不會寫？

中國新聞組／即時報導
中國湖南長沙縣衛生健康局一份公文僅200多字，卻至少有7處出現錯別字，文句還不通順。（取材自央視新聞）
中國湖南長沙縣衛生健康局一份公文僅200多字，卻至少有7處出現錯別字，文句還不通順。（取材自央視新聞）

據央視新聞報導，近日，有中國網友在社交平台公開一份湖南長沙縣衛生健康局向他出具的《依法履職處理意見書》，文件僅200多字，卻至少有7處錯別字且存在明顯語法錯誤，引發熱議。

對此，長沙縣衛生健康局25日發布通報稱，工作人員將投訴回覆件使用電腦軟體轉換成電子檔，未對電子文檔進行校核便直接打印成紅頭文件，蓋章郵寄至投訴當事人。在工作過程中，相關責任領導及工作人員因工作責任心缺失、履職不到位導致嚴重工作失誤。

通報稱，目前工作人員已被停職調查，相關責任領導已按程序啟動問責。長沙縣衛生健康局已向投訴人重新寄送《依法履職處理意見書》。

從網上圖片來看，長沙縣衛生局這份公文的錯字包括將長沙醫院寫成「呈」沙醫院；將指揮中心寫成指「釋」中心；將急救任務寫成急「技」任務等等。

還有網友表示，這份公文錯誤不只紅圈這7處。公文一開頭「救護車駕駛員一邊駕駛員救護車載著傷員一邊玩手機遊戲」，也有贅字。

不少網友嘲諷，「公家的飯真好吃」「這是正常水平」「搞笑耶」「如今工作人員不是都研究生、985、211名校本科畢業嗎？咱連基本漢字語意都理不通、不會寫？」「沒事，臨時工寫的」。還有人質疑，「誰蓋的章？蓋章不用負責任？」

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