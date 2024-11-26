小紅書掀「聯合國名媛」風 另傳花36萬參加川普就職

明顯是擺拍的聯合國「發言」照片。（取材自微博）

中國社交平台小紅書 上近期掀起一股「聯合國 名媛」風潮，許多博主發布「到聯合國開會、演講、領獎」的影片和照片，塑造「未來領袖」的菁英形象。但其實只是利用聯合國對外提供部分場地參觀和打卡服務，自掏腰包製造出來的假象。

綜合觀察者網、香港 01等媒體報導，打造聯合國菁英人設只需四步。首先透過聯合國官網預訂參觀服務，費用在15美元(約108人民幣)到26美元不等，內容包括來自13個國家的專業導遊解說、拍攝合影；接著到聯合國餐廳享用午餐，營造生活感；再花一天2500美元的費用租借會議室，模擬聯合國會議、發表簡短演講；最後通過與聯合國合作的組織領取獎項。

小紅書上出現預約參觀聯合國攻略。（取材自微博）

於是小紅書上出現了一堆「聯合國名媛」，她們通常穿著白色或黑色西裝，化著精緻妝容，在聯合國總部的旗幟前拍照，或者在空蕩的會議室中假裝發表演講。仔細觀察這些照片或視頻可發現，有博主出鏡的畫面全部都是特寫或近景，且視頻中會議室場景還不一致，剪接痕跡明顯，明顯是擺拍。

這些「名媛」似乎出自同一條流水線，不僅拍照打卡地點相同，文案、視頻風格相近，連會議室的取景都一樣。他們聲稱參與國際難民、全球氣候、未來領袖等主題的會議。但除了標題吸睛外並無實質內容，和小紅書個人主頁裡遊山玩水的日常也格格不入。

報導指出，除了自行安排聯合國一日遊外，一些旅行公司還推出「聯合國實踐團」，聲稱參加者可以接受聯合國官員的指導，甚至獲得推薦信；不少NGO和商業團體也會租用聯合國會議室舉辦活動，吸引名媛參與。聯合國宛如成為新的博主賽道，還有人形容「一夜之間我關注的博主都去了聯合國」。

演變至今，「聯合國名媛」現象逐漸成為一門商業生意。一些專業機構設計高端旅行團，以「國際領袖培訓」為名吸引參加者，收取高額費用，並對參加者設置語言門檻，如雅思6分或托福80分。這些團體提供的服務包括專業拍攝、個人品牌打造，甚至安排與聯合國官員的互動。最具時代性的菁英人設是花4萬9999美元(約36萬人民幣)參加川普明年的宣誓就職典禮，第一排C位還有專門攝影師服務。