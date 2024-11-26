我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

小紅書掀「聯合國名媛」風 另傳花36萬參加川普就職

中國新聞組／北京26日電
明顯是擺拍的聯合國「發言」照片。（取材自微博）
明顯是擺拍的聯合國「發言」照片。（取材自微博）

中國社交平台小紅書上近期掀起一股「聯合國名媛」風潮，許多博主發布「到聯合國開會、演講、領獎」的影片和照片，塑造「未來領袖」的菁英形象。但其實只是利用聯合國對外提供部分場地參觀和打卡服務，自掏腰包製造出來的假象。

綜合觀察者網、香港01等媒體報導，打造聯合國菁英人設只需四步。首先透過聯合國官網預訂參觀服務，費用在15美元(約108人民幣)到26美元不等，內容包括來自13個國家的專業導遊解說、拍攝合影；接著到聯合國餐廳享用午餐，營造生活感；再花一天2500美元的費用租借會議室，模擬聯合國會議、發表簡短演講；最後通過與聯合國合作的組織領取獎項。

小紅書上出現預約參觀聯合國攻略。（取材自微博）
小紅書上出現預約參觀聯合國攻略。（取材自微博）

於是小紅書上出現了一堆「聯合國名媛」，她們通常穿著白色或黑色西裝，化著精緻妝容，在聯合國總部的旗幟前拍照，或者在空蕩的會議室中假裝發表演講。仔細觀察這些照片或視頻可發現，有博主出鏡的畫面全部都是特寫或近景，且視頻中會議室場景還不一致，剪接痕跡明顯，明顯是擺拍。

這些「名媛」似乎出自同一條流水線，不僅拍照打卡地點相同，文案、視頻風格相近，連會議室的取景都一樣。他們聲稱參與國際難民、全球氣候、未來領袖等主題的會議。但除了標題吸睛外並無實質內容，和小紅書個人主頁裡遊山玩水的日常也格格不入。

報導指出，除了自行安排聯合國一日遊外，一些旅行公司還推出「聯合國實踐團」，聲稱參加者可以接受聯合國官員的指導，甚至獲得推薦信；不少NGO和商業團體也會租用聯合國會議室舉辦活動，吸引名媛參與。聯合國宛如成為新的博主賽道，還有人形容「一夜之間我關注的博主都去了聯合國」。

演變至今，「聯合國名媛」現象逐漸成為一門商業生意。一些專業機構設計高端旅行團，以「國際領袖培訓」為名吸引參加者，收取高額費用，並對參加者設置語言門檻，如雅思6分或托福80分。這些團體提供的服務包括專業拍攝、個人品牌打造，甚至安排與聯合國官員的互動。最具時代性的菁英人設是花4萬9999美元(約36萬人民幣)參加川普明年的宣誓就職典禮，第一排C位還有專門攝影師服務。

據了解，一些博主透過這種方式在短短30天內粉絲數增長近500萬，廣告報價高達15萬人民幣（約2萬美元），顯現菁英人設的經濟潛力。

聯合國成了博主塑造菁英人設的熱門地點。（取材自微博）
聯合國成了博主塑造菁英人設的熱門地點。（取材自微博）

聯合國 小紅書 香港

上一則

網易雲音樂怒懟騰訊QQ音樂：滿屏抄襲 停止剽竊式創新

延伸閱讀

爭議之大堪比蓋茨 川普考慮任命心腹巴特爾掌FBI

爭議之大堪比蓋茨 川普考慮任命心腹巴特爾掌FBI
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國
川普和FED鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？專家透露最可能情境

川普和FED鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？專家透露最可能情境
CBS民調：川普當選以來表現 59%民眾認同

CBS民調：川普當選以來表現 59%民眾認同

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）

香港首宗顛覆國家政權案 45人被判刑 戴耀廷10年 黃之鋒56個月

2024-11-18 23:00

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國