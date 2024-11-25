能拿鍋鏟也能拿畫筆 清華廚師畫作 被外交部永久收藏

劉濤的涼菜也是一幅畫。（取材自中國之聲）

清華大學餐廳一名43歲涼菜師傅劉濤 ，不僅廚藝精湛，還擅長繪畫，是中國美術家協會會員，他的繪畫作品被外交部永久收藏，在聯合國 教科文組織總部展出。

中國之聲報導，劉濤來自於河南 一個農村家庭，自小就對繪畫懷有濃厚興趣，但窮困的家庭無力幫他實現「藝術夢」，小學畢業後，劉濤開始跟著親戚學廚。劉濤回憶起自己第一次拿到工資130元（人民幣，下同），往家裡寄了60元，自己預留了5元零花錢，剩下的錢都用來買書、筆和紙。

2004年，劉濤成了北京航空航天大學的廚師。閒暇時慕名去潘家園舊貨市場，看到了齊白石、吳冠中、梵高的畫，對劉濤是震撼，也是啟發。他想起小時候每年農曆二月二至三月三，母親趕廟會回來時帶的泥泥狗，說能給他消災除病。

劉濤作品「荷仙子」，使用泥土和丙烯顏料。（取材自中國之聲）

這種河南周口淮陽太昊陵廟會特產的泥塑，以當地特有的泥土捏成各類動物形狀，黑色鋪底，明艷的綠、黃、紅、白四色彩繪點線和各種符號鋪滿全身。兒時的玩具成為劉濤繪畫風格的基石。劉濤開始用家鄉的膠泥為顏料，以白毛巾為畫紙彩繪。

2009年，經朋友推薦，他的作品被北航藝術館創始館長蔡勁松看到了。震撼之餘，蔡勁松很快為劉濤辦了個人畫展，他也有了更多機會認識專業人士、獲得新知。

一次畫展中，他看到清華大學美術學院教授杜大愷的作品，心生崇拜，鼓起勇氣報名清華大學美術學院書畫研修班。2016年8月，35歲的他如願成了杜大愷的學生，慢慢地，他知道怎麽調色、怎麽構圖，也會設計人物了。

2019年，劉濤成為了清華甲所餐廳的涼菜廚師，在工作期間，他巧妙地將自己的繪畫技巧融入烹飪中，不斷探索如何將清華的文化元素和建築美景融入菜品設計，創作了形色兼具的「清華美食」。

「廚房畫家」劉濤住的地方。（取材自中國之聲）

離清華園不遠的五平方米住處兼畫室，標準的「陋室」卻容得下「廚房畫家」劉濤30多年的熱愛。劉濤總以家鄉的土作畫，白天，他在清華大學甲所餐廳，出品一道道涼菜；工作以外的時間，劉濤幾乎都在「畫室」裡度過。

外交部收藏的劉濤作品「五色土和符號」。（取材自中國之聲）

劉濤的藝術成就慢慢在國際上廣受認可，其中一幅名為「五色土和符號」的畫作還被外交部永久收藏。此外，他的作品不僅在聯合國教科文組織總部展出，還被翻譯在亞洲、歐洲的多個國家出版。