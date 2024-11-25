「果菌王」獲科學獎加冕 中科院研究員：4.0將誕生

蘋果「果菌王」後代。（取材自潮新聞）

還記得那朵從浙江德清寄往中國科學院昆明植物研究所的「果菌王」嗎？這部科研版「果菌王傳」的傳播及研究的奇幻過程，獲得了2024菠蘿科學獎的「科學事件獎」，當初慷慨贈果的浙江湖州德清鄧女士和中科院昆明植物研究所趙琪研究員團隊，跨越2000多公里距離，終於見上了面並共同領獎。趙琪還帶來了好消息：「果菌王4.0」即將誕生。

趙琪（中）和鄧女士（左一）在頒獎現場。（取材自潮新聞）

潮新聞報導，一名浙江鄧姓女子幾個月前在網路上分享家中蘋果長出白色蘑菇後引起熱議，這朵被網民戲稱「果菌王」的蘑菇，還被中國科學院拿去研究，並獲得了2024菠蘿科學獎的「科學事件獎」。

來源：TikTok

菠蘿科學獎是由浙江省科協指導，浙江省科技館主辦的一項公益性科學傳播活動，自2012年開始，每年一次廣泛徵集有想像力的科研成果和事件，經評委會評審選出10個獲獎項目，用充滿科學性、知識性、趣味性的科普內容和形式向好奇心致敬。

鄧女平時熱中於在社交平台分享自己做的美食。這次，烹飪達人和科學家初次見面，交流最多的當然還是「果菌王」的口感和做法：「我向趙老師介紹了之前的幾種白參做法，趙老師也很熱情地分享了他認為好吃的幾種烹飪方法，如白參燉蛋，小米 椒炒白參等。」

趙琪當天特地從實驗室裡摘了30多朵蘋果「果菌王」，並將之帶上了領獎台，這是已經歷過三輪選育的「果菌王3.0」，趙琪表示，「果菌王4.0」即將誕生。

在浙江省科技館副館長趙國治看來，「果菌王」這一偶然事件，讓科研人員與普通公眾之間產生了奇妙的鏈接，鼓勵更多人發現生活中的科學，做更多科學性思考，這是一個很有意義的過程。

自今年7月「果菌王」火了之後，網友們助力科研的熱情高漲。從廣東的椰子到河北的蟠桃，從浙江的核桃 到廣西的芒果，水果界、蔬菜界、堅果界都紛紛申請加入「戰隊」。趙琪團隊已收到來自14個地方共25種白參。經歷分離培育後，各省「果菌王」都有了自己的後代。