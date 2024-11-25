中國在甘肅發射2枚商業衛星 可預警識別災害區域

25日上午，中國在甘肅酒泉成功發射兩顆商業衛星「四維高景二號03、04星」。（新華社）

11月25日上午，中國在甘肅 酒泉成功發射兩枚商業衛星「四維高景二號03、04星」，可提供全天時、全天候、高分辨率雷達影像，主要服務於自然資源、城市安全、應急管理和海洋海事等多個領域。

據新華社報導，周一上午7時39分，中國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將四維高景二號03、04星發射升空，衛星順利送入預定軌道。

四維高景二號03、04星是中國新一代商業遙感衛星系統的兩顆高分辨率雷達衛星，由中國航天科技集團八院研製。

作為商業微波測繪衛星，四維高景二號03、04星，可提供全天時、全天候、高分辨率雷達影像，主要服務於自然資源、城市安全、應急管理和海洋海事等多個領域。高分辨、高質量的雷達影像將支持中國基礎測繪更新、農業生產和生態環境監測，可不受天氣影響快速提取發生災害範圍，對洪澇、地質災害等區域進行預警識別。

長征二號丙運載火箭是由中國航天科技集團一院研製的常溫液體運載火箭，是中國第一型「金牌火箭」，服役時間最長、用途最廣、執行任務種類最多，主要用於發射低軌和太陽同步軌道衛星。周一的任務是長征系列運載火箭的第547次飛行。