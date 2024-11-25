我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

王楚欽「光速」虐殺張本智和 WTT三連冠 高喊「我的主場」

中國新聞組／北京25日電
王楚欽在WTT男單決賽中以4：0擊敗日本選手張本智和，高興地在場上張開雙臂，高喊「這是我的主場」。（新華社）
王楚欽在WTT男單決賽中以4：0擊敗日本選手張本智和，高興地在場上張開雙臂，高喊「這是我的主場」。（新華社）

昨在日本舉行的世界乒聯總（WTT）決賽男單決賽，中國選手王楚欽一掃戰績不佳陰霾，以「光速」把日本選手張本智和打到崩潰，僅花半個多小時就以4：0獲勝，實現總決賽三連冠，這也是王楚欽巴黎奧運後首次在公開比賽奪冠，將獲4萬美元獎金和1500積分，鎖定年終世界第一排名。王楚欽賽後在場上張開雙臂高喊「這是我的主場」，讓中國球迷集體狂歡：「世界第一回來了，霸氣」。

綜合報導，決賽中，王楚欽一開場就主動進攻，反手、正手火力全開，一度建立10：0巨大優勢，張本智和直到局末才靠王楚欽的失誤得到第一分，很快王楚欽就以11：2輕鬆拿下第一局。第二局，張本智和一度連續得分逐漸將比分追上，王楚欽憑藉出色的發球優勢拿下關鍵分，11：8再下一城，大比分來到2：0。

第三局，王楚欽再取得開局領先，張本智和請求暫停仍難擋王楚欽的凌厲攻勢，分差一度來到7：1，王楚欽憑一記擦邊球，11：7再次贏下第三局。第四局，背水一戰的張本智和開局就猛攻，王楚欽並未慌亂，最後一分，張本智和發球直接失誤讓對手兌現冠軍點，可見被打到崩潰，王楚欽最終11：5拿下第四局。

王楚欽獲勝後在球場上張開雙臂，高喊「今天是我的主場」，還比出了「3」的手勢，並感謝球迷：「非常感謝與你們相遇，我們來日方長」。

王楚欽賽後說，對決賽他做了最充分的準備，比賽過程比他料想的輕鬆，「跟張本從小一起比賽，非常熟悉，這場比賽自己是當下風球在準備的，比賽前我也沒想過會打出這樣的比分。」 

王楚欽並表示，「2024年是不平凡的一年，這一年有好有壞，但很慶幸能在最後比出3的手勢。剛拿到世界第一的排名很開心，但取得後我就不在意這個排名了，而是專注比賽。2024年結束了，希望2025年我能變得更好」。

據瀟湘晨報報導，在巴黎奧運後，王楚欽經歷了一段較為艱難的時期，連輸掉多場外戰，競技狀態令人擔憂，不過在本場之後，國乒男隊主教練王皓也在表示，王楚欽近期狀態起伏是正常現象，運動員都會遇到階段性的問題，相信他會解決好。

王楚欽此前曾和張本智和交手過11次。其中王楚欽取得了8次勝利，而張本智和只贏過3次。目前最新的世界排名，王楚欽排在世界第一，而在上個月拿下亞錦賽冠軍的張本智和目前排在第七位。對於此役，賽後張本智和表示，王楚欽的實力已經達到世界第一，但仍在不斷進步。 

另外，在總決賽女單決賽中，中國選手王曼昱以4：3險勝隊友陳幸同奪得冠軍。賽後王曼昱表示，「非常激動，第一次奪得總決賽冠軍，也是突破。我跟同同在場上都發揮出了百分百的水平，最後能贏下來有運氣的成分」。

王楚欽 巴黎奧運

上一則

王楚欽3連冠 霸氣比3衝熱搜 網：「急躁大頭」不見了

延伸閱讀

李庚希演職場「小透明」… 甩「討好型人格」 脫口秀舞台尋自我

李庚希演職場「小透明」… 甩「討好型人格」 脫口秀舞台尋自我
她去過法國無數次 寧捨巴黎改往這5個城市旅遊

她去過法國無數次 寧捨巴黎改往這5個城市旅遊
太累？王楚欽宣布退賽卻拍時尚片 網：精力用錯地方

太累？王楚欽宣布退賽卻拍時尚片 網：精力用錯地方
桌球／王楚欽又輸球 敗給世界210名 中國隊亞錦賽開門黑

桌球／王楚欽又輸球 敗給世界210名 中國隊亞錦賽開門黑

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）

香港首宗顛覆國家政權案 45人被判刑 戴耀廷10年 黃之鋒56個月

2024-11-18 23:00

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」