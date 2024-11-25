王楚欽「光速」虐殺張本智和 WTT三連冠 高喊「我的主場」

王楚欽在WTT男單決賽中以4：0擊敗日本選手張本智和，高興地在場上張開雙臂，高喊「這是我的主場」。（新華社）

昨在日本舉行的世界乒聯總（WTT）決賽男單決賽，中國選手王楚欽 一掃戰績不佳陰霾，以「光速」把日本選手張本智和打到崩潰，僅花半個多小時就以4：0獲勝，實現總決賽三連冠，這也是王楚欽巴黎奧運 後首次在公開比賽奪冠，將獲4萬美元獎金和1500積分，鎖定年終世界第一排名。王楚欽賽後在場上張開雙臂高喊「這是我的主場」，讓中國球迷集體狂歡：「世界第一回來了，霸氣」。

綜合報導，決賽中，王楚欽一開場就主動進攻，反手、正手火力全開，一度建立10：0巨大優勢，張本智和直到局末才靠王楚欽的失誤得到第一分，很快王楚欽就以11：2輕鬆拿下第一局。第二局，張本智和一度連續得分逐漸將比分追上，王楚欽憑藉出色的發球優勢拿下關鍵分，11：8再下一城，大比分來到2：0。

第三局，王楚欽再取得開局領先，張本智和請求暫停仍難擋王楚欽的凌厲攻勢，分差一度來到7：1，王楚欽憑一記擦邊球，11：7再次贏下第三局。第四局，背水一戰的張本智和開局就猛攻，王楚欽並未慌亂，最後一分，張本智和發球直接失誤讓對手兌現冠軍點，可見被打到崩潰，王楚欽最終11：5拿下第四局。

王楚欽獲勝後在球場上張開雙臂，高喊「今天是我的主場」，還比出了「3」的手勢，並感謝球迷：「非常感謝與你們相遇，我們來日方長」。

王楚欽賽後說，對決賽他做了最充分的準備，比賽過程比他料想的輕鬆，「跟張本從小一起比賽，非常熟悉，這場比賽自己是當下風球在準備的，比賽前我也沒想過會打出這樣的比分。」

王楚欽並表示，「2024年是不平凡的一年，這一年有好有壞，但很慶幸能在最後比出3的手勢。剛拿到世界第一的排名很開心，但取得後我就不在意這個排名了，而是專注比賽。2024年結束了，希望2025年我能變得更好」。

據瀟湘晨報報導，在巴黎奧運後，王楚欽經歷了一段較為艱難的時期，連輸掉多場外戰，競技狀態令人擔憂，不過在本場之後，國乒男隊主教練王皓也在表示，王楚欽近期狀態起伏是正常現象，運動員都會遇到階段性的問題，相信他會解決好。

王楚欽此前曾和張本智和交手過11次。其中王楚欽取得了8次勝利，而張本智和只贏過3次。目前最新的世界排名，王楚欽排在世界第一，而在上個月拿下亞錦賽冠軍的張本智和目前排在第七位。對於此役，賽後張本智和表示，王楚欽的實力已經達到世界第一，但仍在不斷進步。

另外，在總決賽女單決賽中，中國選手王曼昱以4：3險勝隊友陳幸同奪得冠軍。賽後王曼昱表示，「非常激動，第一次奪得總決賽冠軍，也是突破。我跟同同在場上都發揮出了百分百的水平，最後能贏下來有運氣的成分」。