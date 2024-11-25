冰雪大世界糖葫蘆攤100萬起拍 網友：1天得賣3000串才夠

哈爾濱冰雪大世界裡的糖葫蘆。（取材自微博）

新一屆哈爾濱冰雪大世界開始招標，這場點燃冰雪經濟的年度盛會每年吸引大批人潮、錢潮，而今年招標內容中，冰糖葫蘆攤位經營權起拍價高達100萬元（人民幣，下同，約13萬美元），還需自備指定尺寸的貨櫃屋，並承擔約50萬元配合園區整體規劃設計藝術造型。哈爾濱拍賣行職員表示，是9個攤位綑綁拍賣，合計100萬元。

紅星新聞報導，根據「26屆冰雪大世界商服招商報名表」，參加拍賣的商家須有營業執照、食品經營許可證、食品生產許可證。競拍成功後，商家須按照冰雪大世界給出的產品規格及指導價格執行，冰糖葫蘆要有草莓、葡萄、山楂等9個品項，售價約10至30元，並明示產品規格，如草莓每串6粒，重285克，售價30元，並要求每天需提供至少5種產品。若商家違反價格規定，會被警告、罰款，在公共媒體上出現負面新聞更會被取消經營資格。

哈爾濱冰雪大世界9個糖葫蘆攤位100萬元起拍。（取材自華商報） 冰雪大世界對冰糖葫蘆的商品規格要求嚴格。（取材自華商報）

拍賣行職員稱，攤位經營時長視乎氣溫，40天到70天都有可能。有網民依照冰雪大世界一般舉行約兩個月，以及官方定價，估算出攤主每天需賣數千串冰糖葫蘆才有望保本，質疑經營權定價過高。拍賣行職員表示，若流拍可重新定起拍價，並強調100萬元的起拍價是9個攤位綑綁拍賣。

另據網易號「映射生活的身影」指出，除去人工成本，這9個攤位一天大概得賣3000串的糖葫蘆才能勉強夠租金。畢竟冰雪大世界一共也就開2個月，一天賣3000串15的山楂糖葫蘆就是四萬五，勉強夠一天的租金。當然很多人可能會覺得商家肯定會虧，畢竟這租金實在是太貴了。但大家要想一下，哪一個景點的攤位是便宜的。其他地方的景點，那估計價格比這還貴。

而且根據數據統計，2023年的時候冰雪大世界日均接待人數超過了3萬人，今年可能還會更多。再加上遊客們對糖葫蘆的熱情，這一次商家也不一定會虧本。