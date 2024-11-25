網路清朗…中嚴打信息繭房、大數據「殺熟」 防用戶沉迷

新一波網路清朗行動開展，網信辦、工信辦等部門針對信息繭房、大數據殺熟的問題出手整治。（路透）

中國為進一步深化互聯網信息治理，網信辦、工信辦等4部門聯合印發通知，展開「清朗．網絡平台算法典型問題治理」專項行動，重點整治同質化推送營造「信息繭房」、違規操縱干預榜單炒作熱點、利用算法實施大數據「殺熟」、算法向上向善服務缺失侵害用戶合法權益等六大問題。

據明報引述新華社報導，通知提出，專項行動於即日起至2025年2月14日展開，聚焦網民關切，督促企業自查整改，進一步提升算法安全能力。專項行動並列出六大主要任務，其中深入整治「信息繭房」部分，將建立相關防範機制，嚴禁推送高度同質化內容誘導用戶沉迷，且不得強制要求用戶選擇興趣標籤、不得超範圍收集用戶個人信息用於內容推送。

另外，行動致力提升榜單透明度，打擊操縱榜單行為。要求平台全面公示熱搜榜單算法原理，健全水軍刷榜、水軍帳號檢測識別技術，嚴管不法分子惡意利用榜單排序規則操控榜單、炒作熱點。

行動並嚴禁利用算法實施大數據「殺熟」（商家利用用戶數據，向老用戶收取較高價格），嚴禁利用用戶年齡、職業、消費水平等特徵，對相同商品實施差異化定價；清晰說明優惠券的領取條件、發放數量和使用規則等內容，嚴禁以「來晚了」、「擦肩而過」等提示詞掩蓋優惠券領取失敗的真實原因。

為防範盲目追求利益侵害新就業形態勞動者權益，行動嚴防一味壓縮配送時間導致配送超時率、交通違章率、事故發生率上升等問題。要求平台詳細公示時間預估、費用計算、路線規劃等算法規則。搭建暢通的申訴渠道，及時受理勞動者因交通管制、交通事故、惡劣天氣等不可控因素導致的配送超時等申訴。

通知從5方面訂明專項行動目標，包括算法導向正確、公平公正、公開透明、自主可控和責任落實。其中，在算法導向正確方面，提出不得設置誘導用戶沉迷、過度消費等的算法模型；不得利用算法干預信息呈現，從而影響網絡輿論或規避監督管理。

4部門還指出，要依法處置處罰違反有關法律法規的網站平台，精準區分違法違規情形、影響、性質，達至「寬嚴相濟、過罰相當、有力有效」。