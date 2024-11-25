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扁肉、烙粑、金包銀…沙縣小吃赴台灣交流

記者林昉柔／綜合報導
沙縣小吃體驗活動在台北西門町舉行，現場民眾體驗美食拍照打卡。（記者梁珮岑／攝影）
沙縣小吃體驗活動在台北西門町舉行，現場民眾體驗美食拍照打卡。（記者梁珮岑／攝影）

11月23日，沙縣小吃體驗活動在台北西門町舉行，展開為期兩天的美食饗宴。本次活動由創鑫生機主辦，以福建代表性的飲食文化──沙縣小吃作為主軸，匯聚來自各地的美食專家、饕客，包含沙縣小吃烹飪大師、餐飲名人、企業代表參與，透過現場烹飪、美食交流的活動，展現沙縣小吃的文化底蘊與創新魅力。

據悉，來自福建的沙縣小吃，擁有悠久的歷史與豐富的文化內涵，以其口味豐富、品類多元的特點廣受歡迎。在活動現場，來自沙縣的14位烹飪大師們親自上陣，展示拌麵、扁肉、水晶燒賣、烙粑、金包銀等經典沙縣小吃的製作工藝，吸引了許多民眾駐足觀看。現場民眾在品嘗沙縣扁肉後表示，餡料跟台灣一樣是使用豬肉，「但不是一般的絞肉，吃起來像是肉丸的感覺，非常Ｑ彈，非常的香。」

現場製作經典小吃「扁肉」的沙縣烹飪大師李賢錦表示，這次帶來的是沙縣扁肉，對於食材較為講究，要選擇新鮮的豬後腿精瘦肉，用木槌棒打，兩斤肉一般要捶打1300到1600下，這樣敲打出來的扁肉口感會更加有彈性。

「沙縣4月初一是烙粑節，我們的小吃跟時令、節慶有很大的關係。」沙縣烹飪大師黃秀蓮介紹，烙粑有甜和鹹兩種風味，甜烙粑我們用的是紅糖，也就是台灣的黑糖，鹹烙粑則用韭菜，在沙縣本地的話還會使用艾草，鹹甜各有風味。

本次交流活動上，台灣創鑫生機集團宣布獲得沙縣小吃商標在台灣代理權，並發布品牌對於沙縣小吃在地的推廣發展計畫。創新生機集團董事長郭煜杰表示，將採用線上與線下的推廣方式，讓消費者全面體驗沙縣小吃的獨特風味，「我們將針對台灣消費者的口味偏好，對產品進行微調研發新產品，並在沙縣小吃品牌門店中融入台灣小吃特色菜品。」

沙縣小吃有240多個種類，目前在79個國家和地區門店近10萬家，年營業額超550億元。受邀參加活動的沙縣小吃集團負責人表示，主辦方在經營策略與產業鏈與沙縣小吃發展方向契合，因此在台灣市場進行合作。

本次沙縣小吃體驗活動，不僅促進了兩地飲食文化的互動，更展現沙縣小吃獨特的魅力。創新生機集團執行長王漢維表示，沙縣小吃在全球市場中擁有堅實的品牌基礎，其多樣化的小吃深受消費者喜愛，展現出廣闊的全球拓展前景。

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