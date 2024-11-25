中國首座冷熱能互換站 年省300萬度電

中國天津LNG接收站冷熱能互換站日前啟用。（取材自中國石化公司微信）

中國首座冷熱互換站日前在天津港啟用，利用液化天然氣 為冷能、乙烯生產裝置富餘熱量為熱能，以清潔能源甲醇為中間介質，創新性透過甲醇在高低溫 換熱器中進行能量交換，形成冷熱能循環，有效降低能耗，年節省300萬度電。

綜合科技日報、中國石化等消息，中國石化13日在天津南港投用全中國首座冷熱能互換站，年處理能力超過260萬噸，標誌著中國石化在冷能綜合利用領域取得突破。該項目是中國首次實現液化天然氣（LNG）接收站與大型石化產品生產裝置間能量耦合，每年可節省天然氣1300萬立方公尺、節電300萬度。

技術上，這項工程以液化天然氣為冷能，以乙烯生產裝置富餘熱量為熱能，清潔能源甲醇為中間介質。加熱後的甲醇，透過站內「換熱器」與液化天然氣進行熱交換，概念上加熱後的甲醇形同是熱水袋中的熱水，液化天然氣則是周圍的冷空氣，溫度一升一降最後達成平衡，過程宛如閉合的循環系統，生產中產生的熱能經甲醇被輸送至液化天然氣接收站，液化天然氣在氣化過程中釋放的冷能被甲醇吸收，降溫後的甲醇再被重新輸送到石化裝置生產線，如此往復。

這座互換站突破了液化天然氣冷能利用在規模和距離上的雙重壁壘，創造了每小時346噸的全中國最大冷能利用量，也達到了總長22公里的超遠距離冷能輸送，改寫中國的冷能僅在小範圍應用的紀錄。