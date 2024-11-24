兒病危獲2.8萬筆捐款後痊癒 安徽父母讓愛心「原路返回」

胡奇卉和病床上的兒子金正林。（取材自大皖新聞）

安徽省六安市霍山縣14歲少年金正林2019年6月突然被確診急性白血病，面對高額醫療費 用，媽媽胡奇卉在水滴籌平台發起籌款，向社會尋求幫助，共有2萬8689位愛心網友捐助了58萬9092元（人民幣，下同），幫這個家庭度過難關。約半個月前，胡奇卉和家人將錢一筆一筆退還幫他們的愛心人士，實現了一次愛心的「原路返回」。

胡奇卉在病床前學做手工娃娃掙錢。（取材自大皖新聞）

極目新聞報導，胡奇卉與丈夫育有一兒一女，2019年6月，14歲的兒子金正林中考760分高居全縣第35位，被當地重點高中錄取。但不久被醫院確診白血病。就在接到學校錄取通知的同一天，醫院給他下達了病危通知書。金正林休學治病，胡奇卉和家人帶著兒子輾轉於合肥、上海、北京等多個城市各大醫院，醫院五次下達病危通知書。

胡奇卉家境並不富裕，兒子100多萬元的治療費用，讓原本幸福的四口之家一步步走向絕望。

2019年，胡奇卉在眾籌平台寫下了一段發自肺腑的籌款文章。兩個小時後40萬元竟然籌齊了，被網友的愛心深深感動的胡奇卉就暗暗發誓，將來一定把這筆「借款」歸還。2020年，他們等到了合適的造血幹細胞捐獻者。兒子將進行骨髓移植之際，胡奇卉再一次通過平台發起眾籌，籌到了18萬餘元，兩次籌款總額58萬9092元。

胡奇卉丈夫金俊峰每天騎車送外賣。（取材自大皖新聞）

孩子在北京治病期間，胡奇卉與丈夫拚命打工掙錢。讓胡奇卉和丈夫感到欣慰的是，兒子康復後重返校園後，讀書非常努力，成績名列前茅。

胡奇卉一直沒有忘記這近3萬位曾經幫助過他們的網友，一直在努力籌錢想還錢。今年11月6日，胡奇卉向水滴籌平台申請退款，她說：「我們已經度過了最艱難的日子，如果不退款的話，心中總感覺有件事情放不下。」平台在經過審核匹配後，10元、20元、50元、100元……11月8日把將近58萬多元的愛心款項一一退還給了捐助人。

「承諾還錢也是希望給獻出愛心的好心人做出回饋，報個平安。」胡奇卉說，這些年來，那麼多陌生人默默關心他們，「只想用這樣的方式給予報答。」