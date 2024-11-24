我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

兒病危獲2.8萬筆捐款後痊癒 安徽父母讓愛心「原路返回」

中國新聞組／北京24日電
胡奇卉和病床上的兒子金正林。（取材自大皖新聞）
胡奇卉和病床上的兒子金正林。（取材自大皖新聞）

安徽省六安市霍山縣14歲少年金正林2019年6月突然被確診急性白血病，面對高額醫療費用，媽媽胡奇卉在水滴籌平台發起籌款，向社會尋求幫助，共有2萬8689位愛心網友捐助了58萬9092元（人民幣，下同），幫這個家庭度過難關。約半個月前，胡奇卉和家人將錢一筆一筆退還幫他們的愛心人士，實現了一次愛心的「原路返回」。

胡奇卉在病床前學做手工娃娃掙錢。（取材自大皖新聞）
胡奇卉在病床前學做手工娃娃掙錢。（取材自大皖新聞）

極目新聞報導，胡奇卉與丈夫育有一兒一女，2019年6月，14歲的兒子金正林中考760分高居全縣第35位，被當地重點高中錄取。但不久被醫院確診白血病。就在接到學校錄取通知的同一天，醫院給他下達了病危通知書。金正林休學治病，胡奇卉和家人帶著兒子輾轉於合肥、上海、北京等多個城市各大醫院，醫院五次下達病危通知書。

胡奇卉家境並不富裕，兒子100多萬元的治療費用，讓原本幸福的四口之家一步步走向絕望。

2019年，胡奇卉在眾籌平台寫下了一段發自肺腑的籌款文章。兩個小時後40萬元竟然籌齊了，被網友的愛心深深感動的胡奇卉就暗暗發誓，將來一定把這筆「借款」歸還。2020年，他們等到了合適的造血幹細胞捐獻者。兒子將進行骨髓移植之際，胡奇卉再一次通過平台發起眾籌，籌到了18萬餘元，兩次籌款總額58萬9092元。

胡奇卉丈夫金俊峰每天騎車送外賣。（取材自大皖新聞）
胡奇卉丈夫金俊峰每天騎車送外賣。（取材自大皖新聞）

孩子在北京治病期間，胡奇卉與丈夫拚命打工掙錢。讓胡奇卉和丈夫感到欣慰的是，兒子康復後重返校園後，讀書非常努力，成績名列前茅。

胡奇卉一直沒有忘記這近3萬位曾經幫助過他們的網友，一直在努力籌錢想還錢。今年11月6日，胡奇卉向水滴籌平台申請退款，她說：「我們已經度過了最艱難的日子，如果不退款的話，心中總感覺有件事情放不下。」平台在經過審核匹配後，10元、20元、50元、100元……11月8日把將近58萬多元的愛心款項一一退還給了捐助人。

「承諾還錢也是希望給獻出愛心的好心人做出回饋，報個平安。」胡奇卉說，這些年來，那麼多陌生人默默關心他們，「只想用這樣的方式給予報答。」

醫療費

上一則

不到2年瘦成皮包骨 百萬抗癌網紅「湘妹子」走了

下一則

包裝上詳列水電、房租成本 南京蛋糕店掀熱議 店員曝理由

延伸閱讀

薄瓜瓜今南園婚宴 海外大姨可能出席 昔監護人：他應會續住加國

薄瓜瓜今南園婚宴 海外大姨可能出席 昔監護人：他應會續住加國
馬州7歲男童被吊學校門鉤 脖子瘀青父母震驚

馬州7歲男童被吊學校門鉤 脖子瘀青父母震驚
華聯會22周年籌款晚會 表彰優秀華人

華聯會22周年籌款晚會 表彰優秀華人
布碌崙華聯會14日辦籌款會 慶22周年 舞獅、表演活動多

布碌崙華聯會14日辦籌款會 慶22周年 舞獅、表演活動多

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50
無錫工藝職業技術學院發生砍人案件，多人被斬倒地。圖為事後校道上有兩人躺在地面待援。（視頻截圖）

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

2024-11-17 09:53
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂