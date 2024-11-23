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網紅超市創辦人：中國企業家1個比1個牛 其實1個比1個傻

記者陳湘瑾／即時報導
中國「網紅」超市胖東來創辦人于東來近日在一場直播活動中分享胖東來的發展理念。（圖／取自搜狐）
中國「網紅」超市胖東來創辦人于東來近日在一場直播活動中分享胖東來的發展理念。（圖／取自搜狐）

中國「網紅」超市胖東來創辦人于東來近日在一場直播活動中分享胖東來的發展理念，也提及對行業和對競爭對手的發展期望。他指出，中國很多企業家，包括零售業、商業甚至製造業，會發展不好，是因為盲目地只跟行業比，忘記了產品的價值、企業的價值，忽視了品質。

澎湃新聞報導，于東來在直播中指出，中國的超市行業跟國際同行比差得太遠了，「不是若干年的問題，是很久很久的問題」，他提到，這之間的差距不只是技術的問題，還有思想的問題。胖東來現在只要能做到真誠，商品不一定是完美的，最起碼不能讓顧客失望，讓顧客受到經濟損失。

于東來進一步指出，中國很多企業家，包括零售業、商業甚至製造業，發展不好，是因為沒有「淨」下心，盲目地只跟行業比。忘記產品價值、企業價值，又忽視品質，會讓企業走向不歸路，他表示，「中國的企業家一定要跟國際的優秀企業融合在一起，不要成為對手，要成為戰友，共同來造福社會。」

談到目前中國企業家的現況，于東來直言，「中國企業家就急，現在包括電商、汽車，哪個像企業家，都像奴隸一樣。整天就比我今年比你賣了多少，一個比一個牛，其實一個比一個傻。」

于東來表示，中國企業家當下就是要提高自己的商品品質，不要再去用低價拉攏人，那是坑人，是不道德的，一定是要品質好、價格合理。此外，用心把企業經營好，不要盲目發展，沒有能力就少開幾家店，生存是不成問題的。如果沒有這個能力還要虧損，把虧損的店關掉就行，不能虧損著還做這個行業。

澎湃新聞報導，2024年中國零售行業的挑戰和困難全面顯現，今年前三季度，中國商超A股上市公司業績喜憂參半，正在集中調整轉型期。不少商超在財報中指出，業績下滑主要由於門店數量減少、門市調整增加的費用及人員調薪、物流運費等費用增加。

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